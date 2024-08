París 2024: la drástica decisión que tomaron Gonzalo Peillat y su esposa tras la polémica por el festejo

COMENTS PEILLAT

"Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron, hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa critica lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante", fue su respuesta a TyC Sports sobre el hate que recibió en redes.

El defensor de 31 años, que es una de las figuras del conjunto alemán, explicó su situación: "Cada uno es dueño de su vida y toma las decisiones que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera: ganamos una medalla olímpica, que creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que dicen me hacen pensar qué buena decisión tomé al final del día”.

Por último, Peillat brindó detalles sobre el vínculo que mantiene con Argentina: "Es el mismo, no cambió para nada, voy siempre, ya que mis amigos y familia viven ahí. En cuanto a la vida no cambió nada, el tema son las diferencias en cuanto al deporte, que en su momento se dijeron y se dejaron a un lado. Uno tiene que tomar decisiones y yo la tomé; si no le gustó a la gente, no le gustó es así”.

Todo esto generó una ola de críticas y rechazo al jugador de hockey, situación que también alcanzó a su esposa Florencia Habif (quien también fue Leona), por lo que ante tantos insultos y mensajes negativos, decidieron limitar los comentarios en sus publicaciones.

Polémica: Maligno Torres dijo que a Peillat "hay que golpearlo" por festejar su gol contra Argentina

El campeón olímpico José "Maligno" Torres se metió en la polémica de Gonzalo Peillat, el ex integrante de la selección argentina de hockey que hora juega para Alemania y festejó un gol contra sus excompañeros de "Los Leones".

En una entrevista en el canal América, el ganador de la medalla de oro en la prueba de freestyle de BMX fue consultado sobre el hecho y su respuesta fue categórica: "Hay que golpearlo", declaró el ciclista entre risas.

Peillat, quien fue una pieza clave en la victoria de Argentina para obtener la medalla de oro en Río 2016, ahora defiende los colores de Alemania. La forma en la que gritó el gol que le convirtió a su ex equipo tras la salida de un córner corto, generó la bronca en el deporte argentino.