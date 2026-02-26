A qué hora juega Lanús vs Flamengo, por la final de la Recopa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo El Granate, que jugará en el Maracaná con una ventaja tras la victoria que tuvo en La Fortaleza por 1 a 0, irá en búsqueda de la cuarta estrella internacional en su historia. Por + Seguir en







El partido de vuelta entre Flamengo y Lanús será desde las 21:30 en el Estadio Maracaná @clublanus

Lanús jugará frente a Flamengo en la definición de la Recopa Sudamericana en el estadio Maracaná, en Brasil, donde el equipo argentino llega con una leve ventaja conseguida en la ida para conquistar un nuevo título internacional.

El campeón de Copa Sudamericana ganó por la mínima diferencia en La Fortaleza gracias al gol de Rodrigo Castillo, lo que les permite depender de sí mismos para dar la vuelta olímpica en Brasil y sumar la cuarta estrella internacional de su historia.

En lo que respecta al equipo titular que saldrá a la cancha, Mauricio Pellegrino apostaría por el mismo once ofensivo que ganó en la ida. El tridente de ataque formado por Castillo, Eduardo Salvio y Ramiro Carrera será clave para intentar sorprender y marcar un gol que complique aún más al Mengão.

Por su parte, en defensa, el equipo contará con la experiencia de Carlos Izquierdoz y la seguridad de Nahuel Losada en el arco.

Por su parte, el conjunto brasileño, vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, atraviesa un inicio de temporada irregular pese a sus recientes victorias en el ámbito local. Si el conjunto carioca se impone por un solo tanto, la definición será por penales.