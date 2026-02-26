Marcelo Gallardo fulminó a los jugadores tras su salida de River El "Muñeco" cierra su segundo ciclo como el técnico más ganador en la historia de la institución y dejó una frase lapidaria que expone el desgaste con el actual plantel que impulsó su renuncia. Por + Seguir en







Marcelo Gallardo decidió dar fin a su segundo ciclo como DT de River.

Marcelo Gallardo sentenció durante una charla privada con el presidente Stéfano Di Carlo que "no encontró respuestas" en los jugadores. La derrota ante Vélez fue el detonante final para que el entrenador decidiera poner fin a su segundo ciclo en el club. El equipo de Nuñéz acumuló tres caídas consecutivas en el Torneo Apertura, incluyendo una dura goleada 4 a 1 sufrida ante Tigre. Su despedida oficial será este jueves frente a Banfield, luego de haber comunicado su decisión a través de las redes sociales. Tras la confirmación de Marcelo Gallardo sobre su salida como director técnico de River, comenzaron a filtrarse los detalles de las últimas conversaciones que mantuvo con la cúpula dirigencial. Según trascendió, el día siguiente a la derrota ante Vélez, el “Muñeco” se presentó con la decisión tomada ante el presidente, Stéfano Di Carlo, y con una frase contundente en referencia al desempeño del equipo.

En una charla privada con Di Carlo, Gallardo soltó unas palabras que fueron como dardos hacia los jugadores: “No encontré respuestas”. Al parecer, el quiebre definitivo se produjo tras la caída en el Estadio José Amalfitani, un partido que desnudó las carencias de un plantel que acumula tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026 y el cual no logró plasmar la idea del entrenador en las últimas presentaciones.

Marcelo Gallardo Stefano Di Carlo El clima en el vestuario millonario durante las últimas semanas fue de un hermetismo absoluto, pero las señales de desgaste eran evidentes. Después de la caída contra el Fortín, Gallardo decidió no hablar con la prensa.

Luego del silencio, confirmó su renuncia públicamente a través de un comunicado en redes sociales, señalando que su segundo ciclo al frente del equipo de Núñez llegará a su fin este jueves en el partido a disputarse contra Banfield.

Los números del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River Marcelo Gallardo River Bolivar Copa Argentina @Copa_Argentina El equipo de Gallardo comenzó con una ilusión renovada tras obtener dos victorias consecutivas en el arranque del Torneo Apertura y un empate en la tercera jornada. Sin embargo, la estructura se desmoronó rápidamente al encadenar tres derrotas seguidas, incluyendo un duro traspié por 4 a 1 ante Tigre en el Monumental.

Esta segunda etapa, que concluirá este jueves ante Banfield, deja un balance estadístico de 85 partidos dirigidos, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas. Ante la falta de respuestas futbolísticas en los partidos más recientes, el "Muñeco" optó por preservar su legado y dar un paso al costado, cerrando un gran capítulo en la historia del club.