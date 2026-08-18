A qué hora juega Recoleta FC vs. Boca, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca visita Paraguay para jugar ante Recoleta FC por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 3 a 1 obtenido en la ida, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar su clasificación a los cuartos de final.
El Xeneize jugará en Paraguay por la vuelta de los octavos de final tras el 3 a 1 obtenido en la ida. La principal ausencia e la formación de Boca será la de Leandro Paredes.
Boca visita Paraguay para jugar ante Recoleta FC por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 3 a 1 obtenido en la ida, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar su clasificación a los cuartos de final.
De cara a este enfrentamiento, la gran baja del Xeneize será la de su capitán Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular. Tampoco podrá contar con Marco Pellegrino y Leandro Lozano.
El capitán terminó el encuentro ante Platense con una inflamación en el isquiotibial izquierdo y posteriormente confirmó que no viajará para pensar en la recuperación. Por su parte, el defensor sintió un pinchazo en el posterior de la pierna izquierda y podría tratarse de un desgarro, mientras que el lateral volvió a presentar molestias en la zona que ya lo había obligado a perderse algunos partidos durante el semestre.
Ante este panorama, dos modificaciones aparecen prácticamente definidas: Dylan Gorosito ingresará por Lozano y Ayrton Costa reemplazará a Pellegrino. La gran duda está en saber quién ocupará el lugar del capitán.
El Vasco podría recurrir al esquema táctico de 4-2-3-1 con el ingreso de Miguel Merentiel en lugar del ex -Roma, tal y como ocurrió en Vicente López, o podría mantener el 4-3-3 con la aparición de un mediocampista como Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. En el segundo caso, saldría Sebastián Villa.
La buena noticia es que la reciente incorporación Enner Valencia fue incluido por primera vez desde su llegada al club y viajó a Asunción: el delantero ecuatoriano ocupará un lugar en el banco de suplentes y podría tener sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.
Por su parte, los paraguayos llegaron a esta instancia siendo primeros en la fase de grupos, al terminar por encima de grandes equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.
El conjunto de Jorge González viene de caer 2 a 1 como local ante 2 de Mayo, por la quinta fecha del Clausura paraguayo, pero el entrenador puso un equipo alternativo pensando en la vuelta ante el Xeneize. De igual modo, sufrirá las bajas de Báez y Mosquera, expulsados en la ida.
El conjunto local buscará seguir haciendo historia en su primera participación en la Copa Sudamericana y el principal desafío el revertir la derrota por 3 a 1 en el choque de ida que se disputó en La Bombonera.