A qué hora juega Recoleta FC vs. Boca, por la Copa Sudamericana: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize jugará en Paraguay por la vuelta de los octavos de final tras el 3 a 1 obtenido en la ida. La principal ausencia e la formación de Boca será la de Leandro Paredes.

Boca y Recoleta jugarán en Paraguay desde las 19 por el partido de vuelta por Copa Sudamericana

Boca visita Paraguay para jugar ante Recoleta FC por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana . Tras el 3 a 1 obtenido en la ida, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará sellar su clasificación a los cuartos de final.

De cara a este enfrentamiento, la gran baja del Xeneize será la de su capitán Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular. Tampoco podrá contar con Marco Pellegrino y Leandro Lozano.

El capitán terminó el encuentro ante Platense con una inflamación en el isquiotibial izquierdo y posteriormente confirmó que no viajará para pensar en la recuperación. Por su parte, el defensor sintió un pinchazo en el posterior de la pierna izquierda y podría tratarse de un desgarro, mientras que el lateral volvió a presentar molestias en la zona que ya lo había obligado a perderse algunos partidos durante el semestre.

Ante este panorama, dos modificaciones aparecen prácticamente definidas: Dylan Gorosito ingresará por Lozano y Ayrton Costa reemplazará a Pellegrino . La gran duda está en saber quién ocupará el lugar del capitán.

El Vasco podría recurrir al esquema táctico de 4-2-3-1 con el ingreso de Miguel Merentiel en lugar del ex -Roma, tal y como ocurrió en Vicente López, o podría mantener el 4-3-3 con la aparición de un mediocampista como Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. En el segundo caso, saldría Sebastián Villa.

La buena noticia es que la reciente incorporación Enner Valencia fue incluido por primera vez desde su llegada al club y viajó a Asunción: el delantero ecuatoriano ocupará un lugar en el banco de suplentes y podría tener sus primeros minutos con la camiseta azul y oro.

Por su parte, los paraguayos llegaron a esta instancia siendo primeros en la fase de grupos, al terminar por encima de grandes equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.

El conjunto de Jorge González viene de caer 2 a 1 como local ante 2 de Mayo, por la quinta fecha del Clausura paraguayo, pero el entrenador puso un equipo alternativo pensando en la vuelta ante el Xeneize. De igual modo, sufrirá las bajas de Báez y Mosquera, expulsados en la ida.

El conjunto local buscará seguir haciendo historia en su primera participación en la Copa Sudamericana y el principal desafío el revertir la derrota por 3 a 1 en el choque de ida que se disputó en La Bombonera.

Recoleta vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

Hora: 19

19 Televisión: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estadio: Defensores del Chaco

Defensores del Chaco Árbitro: Andrés Matonte (Uru)

Andrés Matonte (Uru) VAR: Leodán González (Uru)

Recoleta vs. Boca: probables formaciones