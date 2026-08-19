20 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El equipo de Eduardo Coudet igualó sin goles en Colombia por la ida de los octavos de final del torneo continental, por lo que todo se definirá en el Monumental. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

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River ya se prepara para su próximo partido.

River ya se prepara para su próximo partido.

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River empató 0-0 con Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que la llave se definirá el miércoles 26, en el cruce de vuelta en el Monumental. Ahora, se preparará para su próximo partido.

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El próximo encuentro de River será contra Vélez, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El cruce se jugará el domingo desde las 19:30 en el Monumental y el Millonario buscará conseguir un nuevo triunfo en el campeonato, donde viene de romper una racha de cinco derrotas consecutivas luego de la victoria 2-0 sobre Argentinos Juniors. Por lo pronto, acumula una victoria y cuatro derrotas, mientras que el Fortín está invicto con tres triunfos y dos empates.

Eduardo Coudet, DT de River.

Eduardo Coudet, DT de River.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de Liniers se produjo el 22 de febrero, cuando el equipo todavía dirigido por Marcelo Gallardo sufrió un duro golpe en el José Amalfitani y perdió 1-0 por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026 con un gol del mediocampista Manuel Lanzini, un exjugador del Millonario.

El campeonato local es clave para River debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa en el puesto 11.

El fuerte cruce entre el Chacho Coudet y un periodista tras el triunfo de River contra Argentinos Juniors

Tras el primer triunfo de River en el Torneo Clausura, el DT millonario, Eduardo "el Chacho" Coudet, cruzó al periodista Hernán “Tano” Santarsiero que lo acusó de vivir "con liviandad" la racha de derrotas. El entrenador lo interrumpió durante la conferencia de prensa para negar la acusación y remarcar: "Soy respetuoso, pero no boludo".

"Es una locura lo que estás diciendo", advirtió el entrenador y afirmó: "¿Vos te crees que no sé todo lo que me juego? Te equivocaste con el concepto. No voy a permitir que todo pase. En mi conferencia pasada no vi ninguna liviandad".

Entre las aclaraciones del periodista, Coudet aseguró: "Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece a este trabajo... Quedate tranquilo que yo dejé horas y horas para que River hoy tenga estos jugadores. Liviandad no, no te lo voy a permitir".

También cruzó a la sala de prensa por los rumores de un mal vínculo entre los jugadores en el vestuario. "¿Dónde están los que hablaron? ¿Quién de ustedes dijo que había un problema interno? ¿Alguno se anima a arriesgar su trabajo levantando la mano?", cuestionó el deportista a los periodistas.

"Nadie la levantó... En el quilombo, todo suma. Acá hay que ganar; si no, venden los problemas. Sé en dónde estoy. Cuando empecemos a ganar, nos queremos todos y todo se va a ver más lindo", concluyó el DT este domingo.

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