18 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay por los octavos de final y se metió en la siguiente ronda del torneo continental. Ahora, se preparará para su próximo partido.

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Boca avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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Santiago Ascacibar y Sebastián Villa convirtieron para Boca contra Recoleta.
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El próximo encuentro de Boca será contra Racing, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El cruce se jugará el domingo desde las 21:30 en el estadio Presidente Perón, donde el Xeneize buscará volver al triunfo en el campeonato local después de empatar 1-1 con Platense en Vicente López. Por lo pronto, se encuentra en la décima posición de la Zona A con seis puntos ya que acumula un triunfo, tres empates y una derrota.

Rodolfo Arrruabarrena, DT de Boca.

Rodolfo Arrruabarrena, DT de Boca.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y la Academia se produjo el 20 de febrero, cuando empataron 0-0 en la Bombonera por la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura 2026. Aquel encuentro fue trabado y deslucido, por lo que casi no patearon al arco y el Xeneize se había retirado bajo una lluvia de silbidos de su hinchada.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual, donde ahora se sitúa sexto.

La divertida broma de Arruabarrena a Palermo en el partido entre Boca y Platense

Rodolfo Arruabarrena volvió a compartir un momento especial con Martín Palermo y Diego Cagna, sus excompañeros durante una de las etapas más exitosas de Boca, tras el empate 1-1 entre el Xeneize y Platense en Vicente López.

En conferencia de prensa, Arruabarrena contó que había hablado con Cagna antes del encuentro y aprovechó la situación para hacerle una broma a Palermo. "Palermo no lo sabe, pero hablé con Cagna. Le di el equipo, pero empezaba con Córdoba, Ibarra...", comentó entre risas, en referencia a dos históricos futbolistas del Xeneize. "Capaz que le ganábamos con ese equipo, pero hay alguno con sobrepeso", agregó el entrenador, en tono jocoso, al recordar a algunos de sus excompañeros.

Más allá de la broma, Arruabarrena destacó el vínculo que mantiene con ambos y valoró que estén nuevamente trabajando en el fútbol argentino. "Nos conocemos. Es verdad que Platense tiene un partido importante. Le deseo lo mejor, es gente amiga, que quiero mucho", expresó.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de un próximo encuentro fuera de las canchas: "Ya nos juntaremos a comer, que paguen ellos". Además, celebró que Palermo y Cagna estén nuevamente en la Liga Profesional.

El regreso de Palermo al fútbol argentino como entrenador de Platense le dio un condimento especial al partido. Antes del comienzo, los hinchas de Boca presentes en el estadio Ciudad de Vicente López le dedicaron una bandera y una ovación al máximo goleador histórico del club.

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