Paulo Dybala es oficialmente jugador libre: la postura de Roma que perjudica a Boca El contrato del campeón del mundo con el conjunto italiano finalizó este martes 30 de julio y el jugador no se pronunció sobre su futuro, pero se estima que podría aceptar la decisión que tomó La Loba. Por Agregar C5N en









Roma tiene la intención de renovarle a Paulo Dybala por dos temporadas más.

Después de varias idas y vueltas, desde este martes 30 de junio Paulo Dybala se convirtió en jugador libre y queda la duda de cuál será su futuro: Argentina o Italia.

El futbolista viene desde hace varios mercados de pases resonando en los pasillos de La Bombonera para convertirse en nuevo refuerzo de Boca, pero ante la fecha clave, Roma tomó una determinante decisión: no tiene intenciones de desprenderse del campeón del mundo y tiene listo el contrato de renovación.

Frente a esa postura, el cordobés tendría intención de continuar siendo jugador de La Loba, conjunto que tiene en carpeta ofrecerle un contrato por dos temporadas más, algo que estaría casi acordado de palabra y solo resta que el club haga el anuncio oficial, algo que se estima se lleve a cabo durante esta semana, según informó TyCSports.

El delantero es una prioridad para el entrenador, Gian Piero Gasperini, pese a las lesiones que arrastró en la última temporada por problemas físicos que limitaron su participación el conjunto italiano, donde apenas disputó 27 partidos y convirtió 8 goles.

El latente acuerdo entre ambas partes se dio también por la predisposición del jugador quien hizo un importante esfuerzo económico, al aceptar reducir cerca de un 60% su salario: pasará de percibir alrededor de ocho millones de euros netos por temporada a unos tres millones anuales, en línea con la nueva política salarial que pretende implementar la institución.