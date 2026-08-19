20 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Nueve de cada diez familias argentinas están endeudadas: el drama en primera persona

La pérdida del poder adquisitivo y el incremento de las tarifas de servicios públicos obligan a la población a tomar créditos con tasas de interés usurarias de hasta el 700% anual para costear su subsistencia diaria.

Por
Los ciudadanos recurren a créditos para cubrir consumos elementales de la vida cotidiana.

El endeudamiento en Argentina alcanza niveles críticos y afecta al 92% de las familias, quienes recurren a créditos para cubrir consumos elementales de la vida cotidiana, según indica un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas del Centro de Almaceneros de Córdoba. La pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las tarifas obligan a la población a tomar compromisos financieros con tasas de interés usuarias de entre el 400% y el 700% anual.

Legisladoras y representantes de Mocha Celis y la CHA, durante el homenaje. 
Te puede interesar:

Emotivo homenaje a Carlos Jáuregui y Mocha Celis en la Legislatura porteña: "El orgullo al poder, el odio al carajo"

El caso de Verónica, una jubilada con una pensión no contributiva de $290.000, ilustra el drama social en primera persona. En un informe realizado por la periodista Felicitas Bonavitta para Minuto Uno, la mujer contó que solicitó préstamos para pagar la luz, la garrafa y la comida, lo cual generó una deuda imparable que licúa casi la totalidad de sus ingresos mensuales.

La imposibilidad de pagar y el colapso financiero vienen afectando su salud mental. En diálogo con C5N, la pensionada expresó el impacto de esta asfixia en su vida diaria: "Yo hay muchos días que no me puedo levantar la cama de la depresión que tengo, o sea, no tengo ni ganas de vivir".

El presidente Javier Milei sostiene que los deudores actúan por su propia voluntad. Ante la interrogación oficial sobre si "le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo", la jubilada afirmó que el encarecimiento de los servicios públicos representa una coacción indirecta y que "no se puede vivir así sin dinero".

Muchas familias se endeudan para cubrir gastos b&aacute;sicos del hogar.

Muchas familias se endeudan para cubrir gastos básicos del hogar.

Las agencias de cobranza acosan a los deudores mediante constantes amenazas telefónicas

Las personas que entran en mora sufren un hostigamiento telefónico constante que se extiende a sus círculos más íntimos. Las empresas cobradoras y los estudios jurídicos que compran las carteras de deudores llaman a familiares, compañeros de trabajo y vecinos, además de realizar amenazas falsas de embargos o quita de beneficios sociales.

La exclusión del sistema bancario formal empuja a los sectores más vulnerables hacia prestamistas informales en los barrios. En los territorios más postergados, las redes del narcotráfico asumen el rol de financistas de la desesperación y exigen la incorporación de los deudores a sus organizaciones criminales como método de pago.

El Estado desatiende los reclamos de los consumidores desprotegidos

Las instituciones públicas destinadas a la defensa de los ciudadanos muestran una inacción absoluta frente a las denuncias de usura. El cargo de defensor del pueblo nacional permanece vacante, mientras que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor evita responder a las consultas sobre las quejas de los usuarios.

El titular de dicha subsecretaría, Fernando Blanco Muiño, percibe un salario oficial superior a los $7.000.000 sin ofrecer soluciones a los afectados. Ante este escenario de abandono estatal, diversas agrupaciones de deudores organizan movilizaciones para visibilizar en las calles un flagelo social que ya no puede ocultarse.

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de agosto de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3910 del miércoles 19 de agosto de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.401 del miércoles 19 de agosto de 2026

Un hombre de 55 años apuñaló a su expareja en el pecho e intentó suicidarse. 

Femicidio en Rosario: asesinó a su esposa de 7 puñaladas e intentó quitarse la vida

La Justicia de Oberá investiga el hecho.

Escándalo en Misiones: festejaron un cumpleaños con una torta decorada con una esvástica

Una vacuna experimental de Moderna tuvo avances prometedores.

Cáncer de piel: una vacuna experimental de Moderna bajó el riesgo de reaparición y propagación

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 20 de agosto

Rating Cero

Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Qué hizo Tini Stoessel tras enterarse sobre la internación de su padre.

El gesto de Tini Stoessel tras enterarse de la internación de su papá

Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V.

El hijo de Gerardo Sofovich criticó la serie de Moria por el papel de su padre: "Quedó chiquito"

Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante.

Nazarena Vélez reveló el dramático momento que vivió en Panamericana mientras manejaba: "Asesinos"

Un participante de Gran Hermano volvió a quedar internada: preocupación

Volvieron a internar a una ex participante de Gran Hermano y crece la preocupación: "Fue un golpe bastante grande"

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Cortaron la transmisión de La mañana con Moria mientras conducía Fátima Flórez: qué pasó

últimas noticias

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Hace 1 hora
play

Nueve de cada diez familias argentinas están endeudadas: el drama en primera persona

Hace 1 hora
Legisladoras y representantes de Mocha Celis y la CHA, durante el homenaje. 

Emotivo homenaje a Carlos Jáuregui y Mocha Celis en la Legislatura porteña: "El orgullo al poder, el odio al carajo"

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de agosto de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3910 del miércoles 19 de agosto de 2026

Hace 2 horas
Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Hace 2 horas