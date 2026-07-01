1 de julio de 2026 Inicio
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Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca: rescindió su contrato a seis meses del vencimiento

El delantero uruguayo interrumpió su vínculo de mutuo acuerdo con la dirigencia tras tres años en el club de la Ribera, jaqueado por una lesión lumbar crónica y sin conseguir títulos oficiales.

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Edinson Cavani no consiguió ningún título con Boca.

Edinson Cavani no consiguió ningún título con Boca.

El delantero uruguayo Edinson Cavani rescindió de mutuo acuerdo su contrato con Boca Juniors, cuando todavía faltaban seis meses para su vencimiento. El atacante de 39 años cerró un ciclo de tres años en la institución debido a sus complicaciones físicas y a la necesidad del club de reducir el presupuesto salarial.

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El experimentado jugador llegó al fútbol argentino a mediados de 2023 como una de las incorporaciones más destacadas de la historia. Sin embargo, el futbolista se marcha sin vueltas olímpicas, con un registro de 28 goles y 12 asistencias en 81 partidos disputados.

Durante el último tiempo, Cavani afrontó graves dificultades para tener continuidad en el primer equipo. En las etapas recientes bajo la conducción técnica de Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, el atacante solo anotó cinco goles entre los torneos locales y la Copa Argentina.

Una hernia de disco y una dolencia crónica en la zona lumbar limitaron su participación a solo dos compromisos en el ciclo actual. A pesar de una nueva intervención quirúrgica para aliviar sus dolores, los tratamientos médicos no arrojaron los efectos esperados.

La relación del atacante con el público de la Bombonera sufrió un fuerte deterioro en sus últimas presentaciones. El futbolista recibió reproches y silbidos por parte de los simpatizantes al término de los partidos frente a Platense y Racing.

La comisión directiva de la institución y el nuevo director técnico, Rodolfo Arruabarrena, avalaron la interrupción del vínculo legal. La salida del deportista apunta a alivianar los gastos del Xeneize y a conformar un plantel con caras nuevas.

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