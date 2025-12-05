Pánico en Brasil: se incendió un avión con 180 pasajeros a bordo

Se incendió un avión en Brasil y 180 pasajeros vivieron momentos de tensión a bordo de un Airbus A320. Los testigos grabaron el momento en un video que se viralizó en redes sociales, donde se puede ver las llamas que se extienden por debajo de la aeronave y el humo.
El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes en el aeropuerto São Paulo–Guarulhos, en un vuelo de Latam Airlines Brasil que preparaba para volar a Porto Alegre.
Desde la aerolínea, informaron que "hubo un principio de incendio en un equipamiento de suelo de una empresa tercerizada, responsable por el cargamento de cargas del vuelo".
De inmediato se implementó un operativo de seguridad y "los pasajeros fueron retirados de la aeronave por el puente de embarque y por la rampa de emergencia, todos con la ayuda de funcionarios entrenados para este tipo de situación".
Las autoridades remarcaron que "no hubo heridos y la situación fue rápidamente controlada". Por el fuego, se cerró momentáneamente en la aérea de embarque y se evacuó a los pasajeros de manera preventiva.
