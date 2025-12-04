4 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Brasil: murió un hombre aplastado por una barra mientras entrenaba en un gimnasio

El accidente fatal conmocionó a la localidad de Olinda, ya que la víctima era reconocida por su trabajo en la preservación de los muñecos gigantes y el carnaval local.

La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.

La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.

Brasil se vio conmocionado por un siniestro fatal, cuando un hombre que entrenaba se desplomó en su pecho y cuello, cuando hacía ejercicio en un gimnasio.

Las imágenes del accidente en la ciudad de Olinda se hicieron viral en redes, y la víctima fue identificada como Ronald Montenegro, un hombre de 42 años, reconocido por su actividad por la cultura local.

Según se ve en el video, el deportista no pudo contener el peso mientras hacía Press de banca, y aunque hicieron varios intentos por auxiliarlo en el lugar no fueron suficientes para salvar su vida.

La víctima fue trasladada consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA), pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió a las lesiones. Según detallaron, levantaba 30 kilogramos por lado, sumado a los 15 que pesa aproximadamente el barrote.

Montenegro era una figura clave en la preservación de los icónicos muñecos gigantes, piezas centrales e históricas del famoso carnaval local. Su trabajo era fundamental para mantener viva esta tradición cultural. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si se cumplieron con todos los protocolos de seguridad o si hubo alguna negligencia que pudo haber contribuido al fatal desenlace.

