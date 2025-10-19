Franco Colapinto terminó 17º en Estados Unidos y sigue sin sumar puntos en la Fórmula 1 El argentino tuvo un fin de semana complicado con el Alpine A525 y cerró el Gran Premio de Estados Unidos sin ritmo ni resultados. Verstappen volvió a ganar y consolidó su dominio en la Fórmula 1. Por







Franco Colapinto terminó 17º en Austin y sigue sin sumar puntos en la Fórmula 1

Franco Colapinto atravesó uno de sus fines de semana más difíciles desde su llegada a la Fórmula 1. En el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, el piloto argentino finalizó en el puesto 17, lejos de los puntos y sin poder encontrar un rendimiento competitivo con el Alpine A525.

El equipo francés, que ya había dado por concluido su proyecto 2025 para concentrarse en la próxima normativa técnica de 2026, volvió a mostrar un bajo nivel de desempeño. “Es imposible puntuar hoy, apuntamos todo al año que viene”, había anticipado Flavio Briatore antes de la carrera, dejando en claro que las prioridades del equipo están lejos de la pista.

Durante el fin de semana, Colapinto trabajó intensamente junto a sus ingenieros para encontrar un set up que le diera confianza, pero el auto nunca respondió. Los baches del trazado texano y la rigidez del chasis complicaron aún más el panorama. El argentino, que en 2024 había logrado sumar en este mismo circuito con Williams, no logró repetir aquella actuación.

La carrera fue dominada de principio a fin por Max Verstappen, que volvió a imponerse con autoridad y amplió su ventaja al frente del campeonato. Detrás quedaron las incógnitas para Alpine, que continúa acumulando actuaciones discretas y ya piensa en una reconstrucción profunda de cara a 2026.