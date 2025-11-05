El ejercicio de 10 minutos que equivale a media hora de corrida: es muy bueno para la salud Un estudio demostró que esta actividad es igual de efectiva para mejorar la salud del corazón y los pulmones, con la ventaja de que requiere mucho menos tiempo y se puede practicar en espacios cerrados o reducidos. Por







Este ejercicio es muy bueno para mejorar la capacidad cardiopulmonar.

Saltar la soga durante 10 minutos tiene los mismos beneficios para la salud cardiovascular y pulmonar que correr durante media hora.

El dato surge de un estudio publicado en la revista Research Quarterly for Exercise and Sport.

Este ejercicio también trabaja la coordinación y el equilibrio, y fortalece grupos musculares clave.

Está contraindicado para las personas que sufrieron lesiones en las rodillas o tobillos. Si el trabajo y la rutina te dejan poco tiempo para hacer actividad física, lo mejor es aprovechar al máximo los momentos en que podés entrenar para ver un impacto positivo en la salud. En ese sentido, existe un ejercicio ideal que puede hacerse en solo 10 minutos y equivale a correr media hora.

Se trata de saltar la soga, una actividad muy fácil y que necesita poco equipo. Un estudio publicado en la revista Research Quarterly for Exercise and Sport evaluó a 92 estudiantes universitarios hombres que se dividieron en dos grupos: uno corrió media hora por día y el otro saltó a la cuerda durante 10 minutos diarios.

Después de seis semanas, los investigadores descubrieron que ambos grupos mostraron mejoras significativas en su capacidad cardiopulmonar. Para medirlo, tomaron como referencia la prueba de esfuerzo de Harvard, un test que consiste en subir y bajar de un escalón por 5 minutos para evaluar la aptitud aeróbica.

Saltar la soga/cuerda Freepik Los dos grupos mostraron el mismo nivel de mejora, lo que demostró que, cuando se trata de fortalecer el corazón y los pulmones, saltar la soga es una actividad tan efectiva y completa como salir a correr. Además, tiene la ventaja de que requiere menos tiempo y se puede practicar en espacios cerrados o reducidos.

Beneficios de saltar la soga Saltar la soga no solo mejora la salud cardiovascular y pulmonar, sino que también ayuda a trabajar la coordinación y el equilibrio. La principal ventaja es que se trata de un ejercicio práctico, sencillo y económico, que requiere muy poco equipamiento y se puede practicar en casa, en plazas o en parques.

Además, contribuye a quemar calorías y fortalecer grupos musculares clave como las piernas, los glúteos y la zona core. Sin embargo, está contraindicado en el caso de las personas que sufrieron lesiones en rodillas o tobillos, tienen problemas en la columna, el corazón o los pulmones, o presentan sobrepeso.