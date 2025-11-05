5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio de 10 minutos que equivale a media hora de corrida: es muy bueno para la salud

Un estudio demostró que esta actividad es igual de efectiva para mejorar la salud del corazón y los pulmones, con la ventaja de que requiere mucho menos tiempo y se puede practicar en espacios cerrados o reducidos.

Por
Este ejercicio es muy bueno para mejorar la capacidad cardiopulmonar.

Este ejercicio es muy bueno para mejorar la capacidad cardiopulmonar.


Pexels
  • Saltar la soga durante 10 minutos tiene los mismos beneficios para la salud cardiovascular y pulmonar que correr durante media hora.
  • El dato surge de un estudio publicado en la revista Research Quarterly for Exercise and Sport.
  • Este ejercicio también trabaja la coordinación y el equilibrio, y fortalece grupos musculares clave.
  • Está contraindicado para las personas que sufrieron lesiones en las rodillas o tobillos.

Si el trabajo y la rutina te dejan poco tiempo para hacer actividad física, lo mejor es aprovechar al máximo los momentos en que podés entrenar para ver un impacto positivo en la salud. En ese sentido, existe un ejercicio ideal que puede hacerse en solo 10 minutos y equivale a correr media hora.

La yerba mate tiene propiedades antioxidantes y neuroprotectoras.
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si tomo mucho mate: ¿hace mal?

Se trata de saltar la soga, una actividad muy fácil y que necesita poco equipo. Un estudio publicado en la revista Research Quarterly for Exercise and Sport evaluó a 92 estudiantes universitarios hombres que se dividieron en dos grupos: uno corrió media hora por día y el otro saltó a la cuerda durante 10 minutos diarios.

Después de seis semanas, los investigadores descubrieron que ambos grupos mostraron mejoras significativas en su capacidad cardiopulmonar. Para medirlo, tomaron como referencia la prueba de esfuerzo de Harvard, un test que consiste en subir y bajar de un escalón por 5 minutos para evaluar la aptitud aeróbica.

Saltar la soga/cuerda

Los dos grupos mostraron el mismo nivel de mejora, lo que demostró que, cuando se trata de fortalecer el corazón y los pulmones, saltar la soga es una actividad tan efectiva y completa como salir a correr. Además, tiene la ventaja de que requiere menos tiempo y se puede practicar en espacios cerrados o reducidos.

Beneficios de saltar la soga

Saltar la soga no solo mejora la salud cardiovascular y pulmonar, sino que también ayuda a trabajar la coordinación y el equilibrio. La principal ventaja es que se trata de un ejercicio práctico, sencillo y económico, que requiere muy poco equipamiento y se puede practicar en casa, en plazas o en parques.

Además, contribuye a quemar calorías y fortalecer grupos musculares clave como las piernas, los glúteos y la zona core. Sin embargo, está contraindicado en el caso de las personas que sufrieron lesiones en rodillas o tobillos, tienen problemas en la columna, el corazón o los pulmones, o presentan sobrepeso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Trabajadores del Garrahan obtuvieron un aumento del 60%: "Creemos que la lucha da sus frutos"

Trabajadores del Garrahan celebraron el aumento salarial: Ganamos una causa nacional

Trabajadores del Garrahan celebraron el aumento salarial: "Ganamos una causa nacional"

Es especialmente valioso para contrarrestar la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que comienza alrededor de los 30 años. 

Un experto en longevidad reveló que esta forma de ejercitarse tiene un beneficio extra: de cuál se trata

Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Qué le pasa al cuerpo si consumo el albedo de la naranja.

Esto le pasa al cuerpo si comés la parte blanca de la naranja: por qué es importante saberlo

Este ejercicio es muy completo y trae beneficios para todo el cuerpo.

El ejercicio físico de solo 1 minuto que sirve para el corazón, la fuerza y la mente

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 12 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 20 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 28 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 31 minutos
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Hace 49 minutos