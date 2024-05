Dybala habló por primera vez después de quedar fuera de la Copa América: "Fue un golpe muy duro, pero..."

posteo-dybala-1805056.jpg

“Sentí que había hecho cosas buenas este año”, analizó La Joya en diálogo con el periodista James Horncastle, que cubre la Serie A de Italia para el medio The Athletic y agregó: “Confiaba en entrar en la convocatoria, así que fue un golpe muy duro de soportar para mí, porque formar parte de la selección es una de las mejores cosas de la historia”.

De igual modo, lanzó un guiño a Scaloni y así despejar las dudas ante la posibilidad que pudiera existir alguna grieta entre ambos: “Pero también entiendo que para nuestro seleccionador es difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir a 26. Respeto su decisión. Siempre se lo he dicho. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para el equipo”.

Pensando en el torneo del cual la Selección argentina es la defensora del título, el exInstituto dejó en claro su deseo de que sus compañeros pueda volver a levantar la copa. “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en la Selección. Tengo muchos amigos en el equipo y espero de todo corazón que vuelvan a ganar la Copa América”, se sinceró.

Los números de Paulo Dybala en Roma

Si bien Paulo Dybala sufrió varias lesiones que lo dejaron alejado del campo de juego, la última temporada fue una de las mejores a nivel personal: jugó casi 2.700 minutos y fue una pieza importante en la Roma de Daniele De Rossi.

Solo en el Calcio, el delantero zurdo disputó 28 partidos, marcó 13 goles y repartió 9 asistencias. Pero con su participación en duelo por la Europa League y Copa Italia, los números arrojan: 39 encuentros con 16 tantos y 10 pases gol.

“A lo largo de mi carrera, siempre he intentado mejorar, dentro y fuera del campo. He cambiado a mucha gente de mi equipo: mi entrenador, mi nutricionista, mi psicólogo, todo para ayudarme a rendir mejor en cada partido y en los entrenamientos. Este año me he sentido bien”, reconoció Paulo sobre su rendimiento en el campo de juego durante la temporada.