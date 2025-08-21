Dura sanción a Gustavo Costas: deberá cumplir 4 partidos de suspensión El Tribunal de Disciplina de AFA sancionó al entrenador de Racing, por la expulsión en el último partido frente a Tigre y dictaminó cuatro fechas de suspensión efectiva, es decir, no podrá pagar una multa para dirigir al equipo. Por







La dura sanción fue por reincidencia.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión efectiva, tras la expulsión en el último encuentro frente a Tigre por la 5ª fecha del Torneo Clausura 2025. El duro castigo se determinó por la reincidencia del DT en un periodo corto de tiempo: de los últimos tres partidos como local, en dos vio la roja.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el boletín de sanciones en el también alcanzó al preparador físico, Federico Costas, que deberá cumplir dos encuentros de inhabilitación, y al jugador Franco Pardo, el héroe en la Copa Libertadores, con una fecha de suspensión por doble amonestación.

Al tratarse de una sanción mayor a una fecha, la misma será de cumplimiento efectivo, por lo tanto Racing no tendrá a su entrenador en los siguientes cuatro partidos del certamen: Argentinos (visitante), Unión (local), San Lorenzo (local) y Huracán (visitante).

tribunal disciplina afa Luego de la expulsión contra Barracas Central en la 1ª fecha, donde eludió una sanción a través de una multa económica, Costas deberá cumplir con 4 partidos tras la roja ante Tigre por reincidencia. El entrenador había explotado contra el árbitro Darío Herrera, tras sancionar un penal sobre el final del partido por una sujeción de Gabriel Rojas sobre Ignacio Russo.