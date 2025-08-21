Dura sanción a Gustavo Costas: deberá cumplir 4 partidos de suspensión

21 de agosto de 2025 Inicio
El Tribunal de Disciplina de AFA sancionó al entrenador de Racing, por la expulsión en el último partido frente a Tigre y dictaminó cuatro fechas de suspensión efectiva, es decir, no podrá pagar una multa para dirigir al equipo.

La dura sanción fue por reincidencia.

Tigre dio vuelta el marcador sobre el final.
Racing perdió un partido insólito con Tigre por 2-1 y sigue sin triunfos en Avellaneda

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el boletín de sanciones en el también alcanzó al preparador físico, Federico Costas, que deberá cumplir dos encuentros de inhabilitación, y al jugador Franco Pardo, el héroe en la Copa Libertadores, con una fecha de suspensión por doble amonestación.

Al tratarse de una sanción mayor a una fecha, la misma será de cumplimiento efectivo, por lo tanto Racing no tendrá a su entrenador en los siguientes cuatro partidos del certamen: Argentinos (visitante), Unión (local), San Lorenzo (local) y Huracán (visitante).

tribunal disciplina afa

Luego de la expulsión contra Barracas Central en la 1ª fecha, donde eludió una sanción a través de una multa económica, Costas deberá cumplir con 4 partidos tras la roja ante Tigre por reincidencia. El entrenador había explotado contra el árbitro Darío Herrera, tras sancionar un penal sobre el final del partido por una sujeción de Gabriel Rojas sobre Ignacio Russo.

