Boca tuvo situaciones de gol contra Banfield pero empata 0-0 en la Bombonera por el torneo Clausura 2025

El Xeneize busca su segunda victoria consecutiva en el torneo, en el marco de la fecha 6 de la zona A. Por su parte, el Taladro pretende el triunfo para engrosar su promedio.

Boca empata 0-0 con Banfield en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la zona A del torneo Clausura 2025. El Xeneize busca lograr su segundo triunfo consecutivo en el torneo luego de quebrar una racha de 12 partidos sin ganar, mientras que el Taladro pretende dar el golpe y alcanzar su segunda victoria de visitante. El árbitro es Nicolás Lamolina.

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.
A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, dispuso repetir el equipo que goleó 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza para enfrentar a Banfield, por lo que Brian Aguirre vuelve a ser titular y Rodrigo Battaglia permanece en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes.

El objetivo del Xeneize es lograr su primer triunfo en su estadio en el campeonato, ya que su única victoria fue contra la Lepra mendocina, lo que además lo llevaría a volver a ocupar el tercer puesto de la tabla anual, que otorga el último cupo a la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, el DT del Taladro, Pedro Troglio, resolvió realizar tres modificaciones luego del triunfo 3-2 sobre Estudiantes de La Plata tras remontar el resultado: Juan Luis Alfaro por Juan Martín Iribarren, Lautaro Ríos por Santiago Esquivel y Frank Castañeda por Lisandro Piñero.

En tanto, además de buscar su segundo triunfo de visitante en el torneo, Banfield también pretende la victoria para engrosar su promedio.

Boca vs. Banfield, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
  • Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Lautaro Ríos, Martín Ríos; Gonzalo Ríos, Frank Castañeda, Rodrigo Auzmendi; y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

