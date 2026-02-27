27 de febrero de 2026 Inicio
Dura sanción para un tenista argentino: quedó suspendido 6 años por hacer trampa

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis emitió un comunicado en el que informó que el deportista admitió haber cometido al menos 30 infracciones. Entre ellas, reconoció que arregló ocho partidos.

Leonardo Aboian ocupa el puesto 997 en el ranking ATP.



El tenista argentino Leonardo Aboain fue sancionado por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por haber hecho trampa en sus partidos: no podrá participar en torneos oficiales por los siguientes seis años y nueve meses. Además, deberá pagar una multa de u$s40 mil.

Según informó el organismo, Aboain le admitió al Programa Anticorrupción del Tenis que cometió unas 30 infracciones en competiciones oficiales. Entre ellas, asumió haber amañado ocho encuentros, tanto en partidos individuales como en dobles.

"Tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional", detalló sobre la sanción a Aboain, quien ocupa el puesto 997 del ranking ATP y gano títulos en el circuito ITF (Federación Internacional del Tenis).

La última presentación del tenista argentino sucedió en el Challenger de Villa María, en Córdoba, a mediados de septiembre pasado, cuando perdió su partido de dobles en primera ronda. En el torneo de singles llegó a superar la fase de clasificación, pero fue eliminado por Facundo Bagnis en la etapa siguiente.

A partir de los datos de ATP, Aboain logró ganar unos u$s93 mil durante sus años profesionales en el tenis. Pero ahora deberá pagar poco menos de la mitad de ese dinero por las trampas que hizo y no podrá competir durante casi los próximos siete años.

Bomba en el tenis: Nalbandian regresa como entrenador de una figura destacada del tour

El extenista David Nalbandian regresa al circuito como entrenador de uno de los profesionales con mayor técnica, Grigor Dimitrov. El cordobés se sumará al cuerpo técnico para potenciar el desempeño del jugador búlgaro en el ATP 500 de Acapulco que se disputará del 23 al 28 de febrero.

La incorporación del ex número 3 del mundo la dio a conocer el representante del búlgaro, Georgi Stoimenov, a través de Tenniskafe, un prestigioso medio búlgaro, Su rol será transmitir sus conocimientos para potenciar el desempeño de Dimitrov y compartirá funciones con el entrenador belga Xavier Malisse, ex número diecinueve del mundo. Asimismo, en el cuerpo técnico estarán Mark Bender, fisioterapeuta, y Yutaka Nakamura, preparador físico. El tenista búlgaro confirma con esta estructura su compromiso con una preparación de nivel internacional y enfoque especializado.

David Nalbandian, uno de los tenistas argentinos más destacados de las últimas décadas, llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial antes de retirarse en 2013. Tras dejar el circuito, incursionó en el rally y más tarde volvió al tenis para tener una primera experiencia como entrenador junto al serbio Miomir Kecmanovi. Desde entonces se mantuvo alejado de la alta competencia, lo que otorga especial relevancia a su nueva función en el circuito profesional.

Por su parte, el tenista Grigor Dimitrov, nacido en Haskovo, Bulgaria, dio sus primeros pasos en el tenis bajo la guía de su padre y se ganó el apodo de “Baby Federer” por la similitud de su juego con el del suizo. Con el tiempo consolidó una carrera que incluye nueve títulos ATP y tres semifinales de Grand Slam: Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el US Open 2019. En la actual temporada abrió con un triunfo en Brisbane, aunque luego sufrió rápidas eliminaciones en Australia y Dallas. Hoy, el búlgaro ocupa el puesto 43 del ranking mundial, en busca de recuperar el protagonismo que alguna vez lo llevó a codearse con la élite del circuito.

