El tenista nacido en Villa Gesell que juega para Italia y juega el Argentina Open: quién es Luciano Darderi

El deportista enfrenta más críticas por su decisión que por su juego, pero su carrera sigue en ascenso. Hoy disputa debuta en cuartos de final del ATP de Buenos Aires y va en búsqueda de sus primeras semis en el 2026.

¿Quién es Luciano Darderi?

Argentina Open

Luciano Darderi cumple 24 años el 14 de febrero y está en su mejor momento tenístico, pero desde los 12 que juega para otro país. Tomó la difícil decisión de alejarse de sus raíces con el objetivo de buscar nuevas posibilidades, se nacionalizó italiano y fue criticado por el montón. Pero hoy juega los cuartos de final del IEB+ Argentina Open y tiene el público a favor.

Fede Coria debuta vs. Mateo Berrettini.
Argentina Open: el regreso de Federico Coria al tenis luego de estar lesionado y refugiarse en el streaming

Nunca resulta sencillo decirle que no a la bandera argentina, pero existen casos en la actualidad y no solo en el tenis. En este caso, Darderi nació en Villa Gesell, se crió en la Costa Atlántica y decidió salir a buscar competir con otros tenistas para potenciar más su nivel.

Pero, a pesar de las miles de críticas que recibió por parte del periodismo e incluso de parte de la gente cuando ingresa a una cancha donde tuvo que recibir insultos, comentarios negativos y hasta cuestionamientos por una decisión propia del jugador. Nada de eso le resulta esquivo.

Luciano Darderi

“La gente crítica y no tiene idea por qué, es difícil de manejar, pero trato de enfocarme en lo mío”, indicó en la conferencia de prensa previo a su debut en el torneo. “En su momento, de los 10 a los 12 años, acá siempre jugaba con los mismos. Si hoy agarrás a un chico de 12 años en Argentina, de Sub 10 a Sub 16 o Sub 18 compite siempre con las mismas dos o tres personas, y eso también cuenta mucho”, agregó.

Actualmente ocupa el puesto nro. 22 del ranking ATP, lleva 12 victorias al hilo en el circuito luego de ser campeón en Bastad y Umag, ambos torneos sobre polvo de ladrillo. “Quizás, si no me hubiese ido a Italia cuando tenía 10 u 11 años, hoy no tendría mi ranking”, afirmó.

Además, en los Grand Slam también da qué hablar. En el último US Open perdió en tercera ronda vs. Carlos Alcaraz y en Australian Open 2026 cayó en cuarta ronda ante Jannik Sinner. Sus últimas actuaciones fueron frenadas por los mejores de la actualidad, algo no menor.

Luciano Darderi

En un nuevo año en el que admitió que tuvo una pretemporada positiva y consideró que se encuentra en un buen nivel. En su debut en el ATP 250 de Buenos Aires venció a Tomás Barrios Vera por 6-1 y 6-4 y este viernes jugará cuartos de final del torneo por primera vez. Será frente al español Pedro Martínez, que le ganó a Juan Manuel Cerúndolo.

Respecto a la posibilidad de campeonar en el certamen, se ilusionó: “Sería muy lindo. Tengo muchos amigos y familiares. Tengo mucha gente querida. Pero tengo mucha confianza y es la primera vez que salgo de dos acá. Me siento sólido de casi todos lados y tengo mucha confianza en mi juego. Todos los partidos son diferentes. Voy partido a partido”.

Luciano Darderi
La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.
play

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

Tini llegó a Buenos Aires y especulan con que podría estar en el show de Bad Bunny.

Tini llegó a Buenos Aires y crecen los rumores por una posible colaboración en el show de Bad Bunny

La producción de Netflix que te cuenta una parte del caso Epstein
play

En 4 episodios, Netflix cuenta la historia de Jeffrey Epstein y sorprende a todos: como encontrar el documental

El grupo se presentará en la segunda jornada del Cosquín Rock 2026.

Sorpresa en pleno vuelo: Bándalos Chinos tocó rumbo a Córdoba para el Cosquín Rock 2026

"Leonas" es una producción francesa creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, la dupla detrás de Family Business. 
play

Leonas es la película sobre estafas que es furor en Netflix: cuál es la trama

