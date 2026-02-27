El Gobierno anunció la suspensión del paro de controladores aéreos: los vuelos operarán normalmente Las medidas de acción sindical anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026 fueron suspendidas. Por + Seguir en







Atepsa ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero.

El paro de controladores aéreos dispuesto por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026 fue levantado tras un acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y los vuelos operarán con normalidad este fin de semana.

En comunicados oficiales, tanto el Ministerio de Capital Humano y el sindicato que nuclea a los controladores aéreos, anunciaron el levantamiento de la medida de fuerza que afectaba a la prestación normal del servicio de navegación aérea en todo el país.

“En este marco, la Secretaría de Trabajo continúa impulsando las instancias de negociación correspondientes, a fin de alcanzar un entendimiento entre las partes que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea”, precisó la cartera que conduce Sandra Pettovello en un comunicado.

Hay que recordar que Atepsa ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero. En los dos casos, la huelga estaba planeada para afectar a toda la aviación (vuelos domésticos e internacionales) en todos los aeropuertos del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2027502585305772075&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/AvTOeQuSEs — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 27, 2026 En tanto, el sindicato confirmó que el acuerdo salarial determinó aumentos para los meses comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. "No es más que el resultado de la lucha colectiva iniciada el año anterior", destacó el gremio.

La decisión fue adoptada tras una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de EANA, en la que participaron más de 700 empleados, quienes aprobaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por las autoridades nacionales, según informó la ATEPSA. El acuerdo contempla incrementos paritarios escalonados entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, además de un aumento en el concepto de refrigerio y una revisión del adicional por complejidad, que será tratada en abril próximo. El comunicado oficial de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) atepsa