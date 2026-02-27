27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno anunció la suspensión del paro de controladores aéreos: los vuelos operarán normalmente

Las medidas de acción sindical anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026 fueron suspendidas.

Por
Atepsa ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero.

Atepsa ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero.

El paro de controladores aéreos dispuesto por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026 fue levantado tras un acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y los vuelos operarán con normalidad este fin de semana.

El paro de controladores se dará del 26 de febrero al 2 de marzo, durante 3 horas por día
Te puede interesar:

Paros de controladores aéreos en los últimos días de vacaciones: cuándo serán y por cuántas horas

En comunicados oficiales, tanto el Ministerio de Capital Humano y el sindicato que nuclea a los controladores aéreos, anunciaron el levantamiento de la medida de fuerza que afectaba a la prestación normal del servicio de navegación aérea en todo el país.

“En este marco, la Secretaría de Trabajo continúa impulsando las instancias de negociación correspondientes, a fin de alcanzar un entendimiento entre las partes que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea”, precisó la cartera que conduce Sandra Pettovello en un comunicado.

Hay que recordar que Atepsa ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero. En los dos casos, la huelga estaba planeada para afectar a toda la aviación (vuelos domésticos e internacionales) en todos los aeropuertos del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2027502585305772075&partner=&hide_thread=false

En tanto, el sindicato confirmó que el acuerdo salarial determinó aumentos para los meses comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. "No es más que el resultado de la lucha colectiva iniciada el año anterior", destacó el gremio.

La decisión fue adoptada tras una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de EANA, en la que participaron más de 700 empleados, quienes aprobaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por las autoridades nacionales, según informó la ATEPSA.

El acuerdo contempla incrementos paritarios escalonados entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, además de un aumento en el concepto de refrigerio y una revisión del adicional por complejidad, que será tratada en abril próximo.

El comunicado oficial de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

atepsa
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El paro de este jueves, era de 15 a 18, pero se suspendió al igual que la del viernes de 19 a 22

Paro de controladores aéreos: levantaron la medida de fuerza de este jueves y viernes

Podría haber un nuevo paro nacional el viernes 27 de febrero. 

¿Nuevo paro general? Qué alternativas maneja la CGT para la sesión en el Senado por la reforma laboral

Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

La CGT cargó contra la reforma laboral.

La CGT afirmó que "se detuvo más del 90% de la actividad" por el paro general y cargó contra la reforma laboral

La CGT destacó la adhesión al paro nacional. 

La CGT destacó el nivel de acatamiento al paro general contra la reforma laboral

La empresa DOTA no adherirá al paro general del 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. 

Qué líneas de colectivos funcionan durante el paro general de la CGT

Rating Cero

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Las versiones comenzaron a tomar fuerza el 17 de febrero, cuando el sitio TMZ publicó fotos de ambos.

Este famoso actor de Hollywood estaría en pareja con un director de cine argentino

Jeremy Sumpter, a los 37 años, afianzado en su carrera.

Qué fue de la vida de Jeremy Sumpter, el actor que hizo de Peter Pan: pocos saben de él

“El vínculo sueco” se ambienta en la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin).
play

De qué se trata El vínculo sueco, la película de la Segunda Guerra Mundial que es tendencia en Netflix

La mediática quedó excluida de GH por razones de salud.

Divina Gloria sigue en terapia intensiva y no volverá a Gran Hermano

El mediático apuntó a la producción por las decisiones erróneas en el casting.

Cristian U destruyó a Gran Hermano y Santiago del Moro: "Es malísimo, el casting es pésimo"

últimas noticias

El acusado fue filmado mientras arrojaba los gatos a un baldío en San Isidro.

Denuncian que un hombre robó más de 300 gatos en San Isidro y los tiró a un terreno baldío

Hace 45 minutos
play
El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

Hace 52 minutos
Darío Lopérfido falleció este viernes. 

Darío Lopérfido y la ELA: cuando el diagnóstico irrumpe y ya nada vuelve a ser igual

Hace 1 hora
En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.

Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

Hace 1 hora
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Hace 1 hora