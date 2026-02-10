10 de febrero de 2026 Inicio
Argentina Open: el regreso de Federico Coria al tenis luego de estar lesionado y refugiarse en el streaming

El actual nro. 322 del ranking recibió una invitación por parte de la organización y volverá a jugar un ATP luego de once meses. En su debut, enfrentará a una de las figuras internacionales del torneo: Matteo Berrettini.

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Fede Coria debuta vs. Mateo Berrettini.

Télam

Pasaron 11 meses desde su último partido oficial en un ATP, pero seis desde que se alejó de las canchas por una lesión en el codo derecho. Luego de haber recibido una invitación por parte del Argentina Open, Federico Coria vuelve a jugar en la primera ronda y será ante el italiano Matteo Berrettini.

Del Potro se retiró del tenis en 2022.
Cayó 160 puestos en el ranking desde su último partido, que fue en el Challenger de Bonn, donde perdió en la segunda ronda ante el austríaco Joel Schwaerzler. Sin embargo, la última vez que disputó un partido oficial ATP fue en el Chile Open, sobre polvo de ladrillo, en el cierre de la gira sudamericana, tras caer en sets corridos frente a Camilo Ugo Carabelli.

Luego de atravesar momentos de inestabilidad, se operó en Suiza con el fin de poder seguir compitiendo a nivel profesional. Tras la intervención quirúrgica, utilizó las redes sociales para contar el proceso: “Tengo muchas ganas de superar y sacar una lección de este momento que estoy pasando, valorar cuando uno está sano y puede entrar a competir. A veces queda en el último lugar y es lo primero; después viene todo lo demás”.

El proceso de recuperación le llevó largos meses y, en ese tiempo, se refugió aún más en el streaming, donde reacciona a diferentes momentos del deporte. Allí cobró mucha popularidad y se creó un público aparte: personas que no siguen el tenis en el día a día consumen su contenido y lo celebran.

En el Road to Australia estuvo presente como host de las semifinales y la final, pero también se animó a jugar algunos puntos en una exhibición de dobles, donde ofició de umpire, al igual que en Bell Ville, en el evento de despedida de Pedro Cachín del tenis profesional.

Para este torneo estaba previsto que dispute la qualy gracias al ranking protegido, pero, como era de esperar, la organización le otorgó una wild card para el cuadro principal. Fue él mismo quien estuvo presente en el sorteo junto a Martín Jaite, el organizador, y se enteró allí de que su rival sería el italiano Matteo Berrettini.

“¡Daaale! ¡Me estás jodiendo! No, me fui al fondo del mar. Sabés que lo pedí. Lo pedí, lo pedí. Se me fue la cabeza, sorry. Me caí a pedazos”, reaccionó a modo de broma delante de los periodistas presentes. Si bien era una mala noticia por el peso del jugador a nivel ATP, más allá de su actualidad, lo tomará como un nuevo comienzo.

El encuentro será en el court central Guillermo Vilas a las 18:30 del martes. En el head to head, el italiano lidera 2-0 en enfrentamientos, ambos sobre polvo de ladrillo. Sin embargo, hay algo que el visitante no tendrá: el apoyo de la hinchada local, que promete bancar a “La Mojarra” desde el momento en que vuelva a poner un pie en la cancha.

