Gran Hermano 2026: quiénes dieron el "consentimiento" que sacudió la casa

A menos de una semana del inicio del reality en Telefe, Gran Hermano Generación Dorada ya tiene su primera pareja que dio el "consentimiento" frente a cámara. Todo comenzó cuando la participante chilena Pincoya se tiró desnuda a la pileta.
La pareja rompió la monotonía del reality de Telefe y rápidamente se hizo viral en redes. Empezó con el desnudo de ella y terminó con el pulgar frente a las cámaras.
A menos de una semana del inicio del reality en Telefe, Gran Hermano Generación Dorada ya tiene su primera pareja que dio el "consentimiento" frente a cámara. Todo comenzó cuando la participante chilena Pincoya se tiró desnuda a la pileta.
Ante la incomodidad de algunos de sus compañeros de juego, el exfutbolista Brian Sarmiento tomó la palabra y preguntó qué pasaría si él hacía lo mismo. "Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar", fue la respuesta de la chilena.
"Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba”, disparó Jennifer Galvarini Torres, el nombre real de la exparticipante de GH Chile, frente a las cámaras.
Entre risas y la complicidad de los demás "hermanitos", ambos hicieron el gesto reglamentario de consentimiento que les exige GH y empezaron con una parodia. Si bien no pasó a mayores, sirvió para romper la monotonía de la tarde del jueves.
Al final, lo que comenzó con una discusión sobre los límites de qué se puede hacer y qué no en relación al reglamento de la casa y el respeto entre los jugadores, terminó con una performance viral que sobresalió en los pocos días que lleva esta Generación Dorada.