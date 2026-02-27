Gran Hermano 2026: quiénes dieron el "consentimiento" que sacudió la casa La pareja rompió la monotonía del reality de Telefe y rápidamente se hizo viral en redes. Empezó con el desnudo de ella y terminó con el pulgar frente a las cámaras. + Seguir en







Los hermanitos fueron testigos del primer consentimiento de esta Generación Dorada. Redes sociales

A menos de una semana del inicio del reality en Telefe, Gran Hermano Generación Dorada ya tiene su primera pareja que dio el "consentimiento" frente a cámara. Todo comenzó cuando la participante chilena Pincoya se tiró desnuda a la pileta.

Ante la incomodidad de algunos de sus compañeros de juego, el exfutbolista Brian Sarmiento tomó la palabra y preguntó qué pasaría si él hacía lo mismo. "Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar", fue la respuesta de la chilena.

"Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba”, disparó Jennifer Galvarini Torres, el nombre real de la exparticipante de GH Chile, frente a las cámaras.

Embed "Consentimiento"



Porque Brian Sarmiento y La Pincoya dieron su consentimiento para tener relaciones. pic.twitter.com/hMpcFgcEON — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 27, 2026 Entre risas y la complicidad de los demás "hermanitos", ambos hicieron el gesto reglamentario de consentimiento que les exige GH y empezaron con una parodia. Si bien no pasó a mayores, sirvió para romper la monotonía de la tarde del jueves.