Ataque en el Ascenso: vandalizaron el auto del técnico de San Miguel

El Trueno perdió por goleada contra Mitre en Santiago del Estero y quedó cerca de la zona de descenso. Un grupo de hinchas rompió el vehículo del entrenador.

San Miguel está atravesando un momento de mucha tensión ya que, tras la dura derrota en condición de visitante, el técnico del Trueno sufrió un ataque en su auto: le pincharon las cuatro ruedas.

El hecho se dio luego de la goleada por 4 a 0 anteMitre de Santiago del Estero como visitante, por la fecha 14 de la Primera Nacional, que profundizó el delicado presente que atraviesa el Trueno que se ubica 14° y está apenas a cuatro puntos de la zona de descenso.

Según publicó la Revista Ascenso, el vehículo de Gustavo Coleoni, un Volkswagen Tera de color azul, apareció con los cuatro neumáticos pinchados: en el video se ve que las cubiertas presentaban tajos profundos.

Hasta el momento, no se logró determinar quiénes fueron los agresores ni cómo y en qué momento ocurrió el ataque, pero al mismo tiempo el Sapito no debió lamentar daños más severos en el vehículo.

A comienzos de abril, simpatizantes del Treno Verde habían colgado dos pasacalles en los accesos al estadio para expresar su descontento con el rendimiento del plantel. “Jugadores, dejen todo en la cancha como lo hace la gente en la tribuna”, “Contra Morón hay que ganar como sea”, en referencia al partido que luego terminó con triunfo 2-1 para el conjunto de Coleoni por la novena fecha del campeonato, fueron algunos de los carteles que se podían leer.

El mal presente de San Miguel en la Primera Nacional

En casi la mitad de la fase de grupos de la Primera Nacional, San Miguel no está atravesando su mejor momento: el equipo dirigido por Gustavo “Sapito” Coleoni cosechó cinco encuentros sin obtener una victoria: tres empates (frente a Godoy Cruz, Estudiantes de Buenos Aires y All Boys) y dos derrotas, ante Los Andes y Mitre.

La seguidilla de malos resultados generó malestar entre los hinchas y también puso en duda la continuidad de Coleoni al frente del equipo.

En la 15° fecha San Miguel jugará en condición de local frente a Almirante Brown el sábado 23 de mayo a las 15:30, mientras que la siguiente jornada será el domingo 31 como visitante ante Club Ciudad Bolívar, desde las 16.