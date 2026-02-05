5 de febrero de 2026 Inicio
Alarma en Boca: uno por uno, la lista completa de los lesionados en el plantel

En las últimas horas se confirmó la baja de Exequiel Zeballos y Ander Herrera que se perderán el próximo encuentro frente a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Por
En lo que va del año

En lo que va del año, Boca tiene un total de 9 jugadores lesionados.

Boca inició el año con dos victorias y una derrota, pero el mayor dolor de cabeza para el entrenador Claudio Úbeda comenzó con las duras bajas en el armado del equipo por las lesiones de sus principales jugadores.

Exequiel Changuito Zeballos se suma a la larga lista de lesionados.
En las últimas horas, se confirmó las lesiones de Exequiel Zeballos y de Ander Herrera. Según detalló el club a través de sus redes sociales, el Changuito presenta “una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo”, mientras que el español sufrió una “lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”.

Las lesiones de ambos se suman a la larga lista de futbolistas que están con problemas físicos, en apenas tres partidos disputados en el inicio de la temporada 2026, correspondientes al Torneo Apertura. Pero esto podría generarle un gran dolor de cabeza a Claudio Úbeda ya que, en la primera mitad del año, el conjunto Xeneize tiene una gran competencia: sumado al torneo local, deberá jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Hasta el momento, el Sifón cuenta con 9 futbolistas que están entre algodones, aunque dos de ellos, ya están en proceso de “recuperación”. Sin embargo, esto es un gran obstáculo para el armado del equipo ya que la mayoría son los titulares.

Boca

En cuanto al choque más inmediato, el equipo de La Ribera jugará el domingo, en condición de visitante, frente a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura por la Zona A, donde hasta el momento cosechó dos victorias y una derrota.

Por su parte, además del Fortín, en la lista de enfrentamiento que esperan lo de La Boca dentro de los días de recuperación del joven delantero aparece Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por Copa Argentina.

Uno por uno, quiénes son los lesionados en Boca y cómo está su situación

  • Edinson Cavani: sufrió una lumbalgia lo que no le permitió hacer la pretemporada. Se hizo un tratamiento de bloqueo, pero durante el último entrenamiento estuvo a la par de sus compañeros y podría volver a ser convocado para el choque ante Vélez.

  • Milton Giménez: tiene pubalgia y tampoco no pudo hacer la pretemporada. Está en proceso de tratamiento.

  • Sebastián Battaglia: sufrió una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles y ya fue operado. La recuperación lo mantendrá fuera de las canchas durante todo el primer semestre del año, alrededor de seis o siete meses.

  • Miguel Merentiel: padece una lesión muscular, pero, al igual que su compatriota, se entrenó a la par de sus compaleros y podría volver a ser convocado ante el Fortín.

  • Carlos Palacios: tiene una sinovitis en la rodilla y si bien en los últimos entrenamientos comenzó a hacer trabajos de campo con pelota, su regreso al campo de juego podría darse recién a fines del mes de febrero.

  • Lucas Janson: sufrió una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Recién podía reaparecer en marzo.

  • Alan Velasco: tiene una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, lo que le demandará un mes de recuperación. Teniendo en cuenta la agenda de Boca se perderá los enfrentamientos ante Vélez, Platense, Racing, Gimnasia de Chivilcoy (Copa Argentina), Lanús y Gimnasia de Mendoza.

  • Exequiel Zeballos: durante el último entrenamiento se desgarró y se confirmó que sufrió una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo. Recién podría reaparecer en el choque contra Central Córdoba el 8 de marzo.

  • Ander Herrera: después de confirmarse la lesión del Changuito, se confirmó que el español padece una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho. Podría llegar a estar disponible para los duelos ante Lanús o Gimnasia de Mendoza de fin de mes.
