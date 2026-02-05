Alarma en Boca: uno por uno, la lista completa de los lesionados en el plantel En las últimas horas se confirmó la baja de Exequiel Zeballos y Ander Herrera que se perderán el próximo encuentro frente a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Por + Seguir en







En lo que va del año, Boca tiene un total de 9 jugadores lesionados.

Boca inició el año con dos victorias y una derrota, pero el mayor dolor de cabeza para el entrenador Claudio Úbeda comenzó con las duras bajas en el armado del equipo por las lesiones de sus principales jugadores.

En las últimas horas, se confirmó las lesiones de Exequiel Zeballos y de Ander Herrera. Según detalló el club a través de sus redes sociales, el Changuito presenta “una lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo”, mientras que el español sufrió una “lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”.

Las lesiones de ambos se suman a la larga lista de futbolistas que están con problemas físicos, en apenas tres partidos disputados en el inicio de la temporada 2026, correspondientes al Torneo Apertura. Pero esto podría generarle un gran dolor de cabeza a Claudio Úbeda ya que, en la primera mitad del año, el conjunto Xeneize tiene una gran competencia: sumado al torneo local, deberá jugar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Hasta el momento, el Sifón cuenta con 9 futbolistas que están entre algodones, aunque dos de ellos, ya están en proceso de “recuperación”. Sin embargo, esto es un gran obstáculo para el armado del equipo ya que la mayoría son los titulares.

Boca Tom/Imago En cuanto al choque más inmediato, el equipo de La Ribera jugará el domingo, en condición de visitante, frente a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Apertura por la Zona A, donde hasta el momento cosechó dos victorias y una derrota.