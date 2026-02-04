4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Malas noticias para Boca: se desgarró el Changuito Zeballos

El futbolista se retiró antes del entrenamiento por una molestia muscular y quedará afuera de la cancha durante varias semanas. El Xeneize jugará en condición de visitante frente a Vélez el domingo.

Por
Exequiel Changuito Zeballos se suma a la larga lista de lesionados.

Exequiel "Changuito" Zeballos se suma a la larga lista de lesionados.

Con una agenda más que apretada por el Mundial que se disputará en junio, en el mundo Boca se encendieron las alarmas por la lesión de Exequiel “Changuito” Zeballos, quien se desgarró y se suma a la larga lista de delanteros que están con problemas físicos.

Un futbolista será baja en Boca por al menos seis meses.
El atacante una de las figuras de las figuras del equipo comandado por Claudio Úbeda, sintió una molestia durante la primera etapa del entrenamiento, así debió retirarse de la práctica para someterse a los estudios clínicos y terminar de confirmar el grado de la lesión.

De esta manera, el santiagueño podría quedar afuera de las canchas durante tres semanas. En el choque más inmediato, el Xeneize jugará el domingo 8 de febrero en condición de visitante frente a Vélez correspondiente a la 4° fecha del Torneo Apertura por la Zona A, donde hasta el momento cosechó dos victorias y una derrota.

Por su parte, además del Fortín, en la lista de enfrentamiento que esperan lo de La Boca dentro de los días de recuperación del joven delantero aparece Platense, Racing y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por Copa Argentina.

La lesión del santaigueño genera un gran dolor de cabeza para el Sifón ya que se suma a la larga lista de bajas que asechan a Boca.

Zeballos captura

Alarma en Boca: cuál es la lista de lesionados

Desde que se inició la actividad oficial, Boca tiene una gran lista de jugadores afectados que incluyen a varios delanteros que hicieron que el Claudio Úbeda apueste al Changuito acompañdo de los juveniles del club.

En cuanto a la parte ofensiva, Edinson Cavani, estuvo varias semanas por una lumbalgia, Milton Giménez padece una pubalgia que lo tiene a maltraer, mientras que Miguel Merentiel sufrió una distensión en su gemelo derecho.

Además, a esa lista hay que sumar a Lucas Janson, quien había sido titular en el estreno contra Riestra, pero sufrió un desgarro abdominal y Carlos Palacios arrastra una sinovitis en su rodilla derecha. Al mismo tiempo se suman Alan Velasco, con una distensión ligamentaria en su rodilla izquierda. Por su parte, Rodrigo Battaglia fue operado de su tendón de Aquiles derecho y se perderá entre seis y ocho meses.

La única buena noticia en las últimas horas es que los delanteros uruguayos dejaron atrás sus respectivas lesiones y este miércoles entrenaron a la par del grupo.

