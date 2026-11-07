En Uruguay, León XIV llamó a ser "constructores de puentes" y destacó al mate como "signo de encuentro"

El Papa encabezó su primera misa en la ciudad Paysandú ante más de 40 mil fieles, donde planteó la importancia de “estrechar lazos, unir, comunicar y transmitir la alegría de la fe”. Luego volverá a Montevideo para visitar el barrio Borro y el domingo por la tarde se espera su llegada a la Argentina.

El papa León XIV brindó este sábado su primera misa en Uruguay, país donde dio inicio a su gira por Sudamérica, que incluye también a Argentina y Perú. Durante la homilía, luego de la lectura del evangelio ante más de 40 mil fieles que se acercaron al parque muncipal París Londres de Paysandú, llamó a ser "constructores de puentes" y destacó al mate como "signo de encuentro". Además, planteó la importancia de “estrechar lazos, unir, comunicar y transmitir la alegría de la fe ”.

El papa León XIV en Uruguay: brindó en Paysandú la primera misa de su gira por Sudamérica

"Es la primera misa que celebro en tierra uruguaya. Gracias por estar aquí. ", fueron las primeras palabras de León XIV en tierras rioplatenses, en una ceremonia eucarística realizada toda en español. En sus mensaje, el Papa tomó como ejemplo al puente General Artigas, que une al país con Argentina, y señaló que su presencia permite imaginar cientos de beneficios: “ Qué importante es ser constructor de puentes . Esa es la vocación a la que todos estamos llamados”.

“Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la fe es nuestra vocación”, expresó. También fijó la necesidad de contar con bases firmes: “Es necesario que el puente tenga buenos cimientos para que no sucumba ante la fuerza del viento y las aguas”, remarcó.

A posterior, destacó al mate como un símbolo de amistad y encuentro: “El mate está en cada reunión de amigos; esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado pueden explicar mucho mejor que yo. También hasta Roma ha llegado el mate”.

“ Es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro . Nos enseña a compartir encuentros, es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Cada detalle posee un significado propio. También acompaña espacios de soledad. Con el mate se dialoga sin palabra” , agregó León, que en otro de sus ejemplos, evocó a las palmeras que crecen en Paysandú para referirse a los riesgos actuales de la fe y las "doctrinas extrañas".

"Las palmeras no crecen aisladas, son muchas, no están solas ni aisladas. La Iglesia es una comunidad de hermanos que une raíces. Sus fieles elevan la mirada para alabar a Cristo”, señaló.

León XIV y el recuerdo al beato Jacinto Vera

En otra parte de su homilía, el Papa evocó la figura de Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, beatificado por Francisco en 2023. León lo llamó como "un hijo de estas tierras" el cual, "fue un testigo coherente de la fe que anunciaba, generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica".

"El obispo gaucho desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios. Por ejemplo, acudía a atender a los enfermos a caballo, a pesar de las grandes distancias, de los peligros del camino y de las inclemencias del clima y recorrió tres veces el territorio uruguayo, llevando fe y esperanza a sus habitantes", destacó León XIV.

Jacinto Vera fue beatificado por el papa Francisco en 2023

En este sentido, aseguró que "hoy nos corresponde a nosotros continuar el legado que estos sembradores del Evangelio nos han dejado. Y debemos hacerlo teniendo en cuenta lo que nos dice la palabra de Dios: con justicia, con honestidad y fidelidad, conscientes de que el mensaje que anunciamos no nos pertenece. Es un tesoro que hemos recibido del Señor y lo llevamos en vasijas de barro".

La agenda de Léon XIV en Uruguay

Tras la celebración eucarística, el Sumo Pontífice volverá a Montevideo para visitar el barrio Borro y continuar con su agenda oficial. El domingo por la tarde está previsto que llegue a Argentina.

Durante la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, el viernes, León había llamado a preservar el bien común y los recursos naturales para las generaciones futuras, y pidió que el desarrollo de la inteligencia artificial amplíe las capacidades humanas sin convertir a los trabajadores en piezas prescindibles.

Después mantuvo una reunión privada con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y recibió las llaves de la capital uruguaya de manos del intendente Mario Bergara en el Cabildo.

La misa del papa León XIV en Uruguay