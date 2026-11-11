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Horóscopo de hoy, jueves 12 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara tu signo para este jueves.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 12 noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio retoma su movimiento directo en Escorpio el 13 de noviembre de 2026 y marca una nueva etapa para los 12 signos del zodíaco.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Procure hacer un poco de ejercicio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Se siente muy valorado por sus compañeros de trabajo. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. Recapacite y proyecte bien su futuro económico. Se avecinan cambios favorables en el trabajo. La base de su salud puede estar en una sana alimentación.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aproveche los momentos de intimidad. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. En su trabajo, no parará ni un momento. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Obtendrá buenos resultados en el amor. Un ingreso extra puede redondear sus cuentas. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Físicamente, se sentirá de primera.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Va a tener que cuidarse más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Jornada para profundizar en las relaciones con sus amigos. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. El ambiente laboral estará distendido. Cuide más su salud y no cometa excesos.

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