11 de noviembre de 2026 Inicio
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Un DT campeón con Boca sorprendió al criticar la clasificación en la Copa Argentina: "Me molestó que no descalifiquen"

El exentrenador, que conquistó títulos con el Xeneize, cuestionó el acceso a los cuartos de final del campeonato tras el reclamo de Vélez por supuesta alineación indebida.

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Boca se impuso contra Vélez en la Copa Argentina.

Boca se impuso contra Vélez en la Copa Argentina.

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El exentrenador Carlos Ischia cuestionó la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina después de rechazarse un planteo de Vélez, que denunció que el Xeneize incluyó a un futbolista extranjero más de lo permitido en el encuentro por los octavos de final en el que los de Rodolfo Arruabarrena avanzaron por penales.

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Ischia, quien fue el entrenador campeón en Boca del Torneo Apertura 2008 y la Recopa Sudamericana 2008, cargó contra la permanencia del Xeneize en la Copa Argentina después del reclamo del Fortín. "Me molestó el hecho de que no descalifiquen a Boca cuando se equivocaron con la situación de los extranjeros contra Vélez", expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

En tal sentido, también criticó la validez del segundo gol de Enner Valencia contra Racing en los cuartos de final del campeonato, donde el equipo de La Ribera se impuso 3-2 con un triplete del ecuatoriano: "Después tuvo también en el partido siguiente, que perdía con Racing 2 a 0, el segundo gol que hace Enner Valencia, en la jugada anterior hay falta contra un jugador de Racing que no se cobra. Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez".

El club de Liniers había cuestionado el pase de Boca después del duelo de octavos disputado en Córdoba, donde el Xeneize se impuso por penales luego de que empataran 0-0 en los 90 minutos. En aquel encuentro, el conjunto de La Ribera incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, uno por encima del límite de cinco establecido por la normativa vigente para cada partido.

Carlos Ischia.

Carlos Ischia.

Vélez presentó un documento en el que pidió la revocación del fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e interpuso una medida cautelar dentro del Tribunal para evitar que el encuentro del conjunto de La Boca y la Academia no se dispute hasta que no esté resuelto de manera final su pedido.

En tal sentido, respaldó su apelación en los artículos 47.1 (para asegurar justicia), 58.b y 58.f (que faculta al presidente del Tribunal de Apelaciones para decidir ante casos urgentes) y el 59.2 (que permite suspender su ejecución ante una petición fundada), según explicó TyC Sports.

En tanto, luego el Tribunal de Apelaciones declaró "inadmisible" la presentación del Fortín y ratificó la clasificación del Xeneize a los cuartos de final del campeonato, donde después venció a Racing.

Murió el exjugador al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

El exlateral brasileño Vanderlei murió el lunes, a los 79 años, en Belo Horizonte, según confirmó Cruzeiro, club en el que construyó gran parte de su carrera y al que representó en la final de la Libertadores de 1977, donde Hugo Gatti le atajó el penal decisivo con el que Boca consiguió su primera conquista internacional.

En 1976, Vanderlei había sido titular en la conquista de la Copa Libertadores con Cruzeiro, que superó a River en la final y obtuvo el primer título continental de su historia. Un año más tarde integró el equipo que volvió a disputar la definición y terminó como subcampeón ante Boca, cuando Hugo Gatti le atajó un penal y se convirtió en ídolo del club argentino.

El comunicado difundido por Cruzeiro le atribuyó 536 partidos y lo ubicó séptimo entre los futbolistas con más presencias en la historia del club, además de recordar sus seis campeonatos y un torneo local en Minas Gerais, junto con una trayectoria que incluyó pasos por Corinthians, Londrina y América-MG.

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