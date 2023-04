Después de su detención, Ezequiel Cirigliano volvió a jugar al fútbol en River

River Seniors Twitter

“River le está dando una gran mano al pibe y él está muy contento de compartir lindos momentos con este grupo”, aseguró el exdirectivo del Millonario, Mario Argenta, en diálogo con Olé.

La difícil situación de Ezequiel Cirigliano en 2022

El exfutbolista del Millonario fue detenido en agosto del año pasado al intentar entrar a robar en una casa de la localidad bonarerense de Caseros. Fue acusado de “portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”.

La detención se concretó luego de un llamado al 911 de un vecino, que aseguró haber visto a un hombre armado frente a su casa en la calle Olavarría al 3800. Más tarde, oyó un disparo y vio que la persona se encontraba en su patio trasero. Otro vecino afirmó haber visto al mismo hombre disparando en la calle.

Por el hecho, le lavaron cargos por “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”. Sin embargo, se esclareció que consiguió el arma debido al cuadro de depresión y esquizofrenia que padece.

El desesperado pedido de la madre de un exjugador de River

“Mi hijo confesó que se quiere morir. Sufre de depresión hace diez años y desde la pandemia no lo puede manejar”, aseguró Flavia la mamá del futbolista en diálogo con Argenzuela por C5N.

Al mismo tiempo, había pedido a la Justicia que lo liberen “para llevarlo a una clínica porque está enfermo”. El exRiver está detenido en una celda para ocho personas donde actualmente hay dieciocho. “Tengo mucho miedo, si a mi hijo no lo liberan se va a morir. Él no es delincuente, no necesita robar, si necesita plata iría a trabajar, es un pibe bueno”, relató.

La madre del futbolista contó que su salud mental comenzó a deteriorarse cuando se fue de River Plate pero que se profundizó cuando su papá se murió. “Esto empezó hace mucho tiempo, tengo que involucrar gente, al representante, al club”, explicó y agregó: “Es un hecho que cuando se va de River, ahí desata una tristeza muy grande”.