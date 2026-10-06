Despedida de Lionel Messi: quiénes son los campeones del mundo que estarán en el Monumental y las ausencias de peso

Lionel Messi cerrará su gloriosa etapa en la Selección Argentina este martes desde las 20 en el estadio Monumental, durante un encuentro amistoso ante el seleccionado de Benín. Con la intención de rememorar la histórica consagración en Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extendió una invitación formal a la totalidad del plantel campeón del mundo para que escolten al rosarino en su última noche vistiendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, la lejanía geográfica, los exigentes calendarios europeos y las negativas de algunas instituciones impidieron que el plantel completo vuelva a repetirse.
El Papu Gómez, uno de los primeros campeones del mundo que confirmó su ausencia.
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Pese a los inconvenientes de agenda, una importante comitiva de campeones dio el presente para homenajear a su capitán. Figuras históricas que ya anunciaron su retiro de la Selección, como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, confirmaron su asistencia, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, reincorporados a la lista para esta fecha FIFA. A ellos se suman Leandro Paredes, Germán Pezzella procedente de Peñarol y los futbolistas del medio local como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa que acompañaran al plantel.
En la vereda opuesta, las ausencias más rutilantes están encabezadas por Paulo Dybala y Nahuel Molina, luego de que la Roma rechazara liberar a ambos futbolistas aludiendo al desgaste del viaje intercontinental y a la proximidad de sus compromisos oficiales. Una situación similar atravesó el arquero Franco Armani, comprometido con Atlético Nacional para disputar la liga colombiana, y el defensor Juan Foyth, desafectado tras sufrir una lesión que motivó la negativa del Villarreal a un nuevo traslado. En tanto, Thiago Almada, también lesionado, gestionó un permiso especial de River Plate para acompañar al plantel durante las últimas prácticas.
La Roma de Italia no le dio permiso a Paulo Dybala y a Nahuel Molina para participar del evento.
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El caso más llamativo de la jornada lo protagoniza Alejandro Papu Gómez, quien no pudo viajar a Buenos Aires tras su reciente fichaje por el club Forte Virtus de los Emiratos Árabes Unidos. Tras cumplir su sanción por dopaje y quedar al margen de la citación, el mediocampista dio la nota al confirmarse que participará de la despedida en un rol inédito: se sumará como comentarista para la transmisión oficial de la cadena y streaming Shasha Sports de Kuwait. Desde los estudios en Medio Oriente, el exjugador del Atalanta analizará las acciones del partido junto a especialistas internacionales.
De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Lionel Messi
El line up para la despedida de Lionel Messi en el Monumental promete ser una verdadera fiesta: artistas como Soledad Pastorutti, Damas Gratis y Ulises Bueno, Gaspar Benegas, entre otros, se presentarán con shows en la previa, el entretiempo y el post partido frente a Benín, acompañando una noche histórica que combinará fútbol, emoción y música en vivo.
La despedida de La Pulga no solo será un partido histórico, también tendrá música bien argenta. Entre los artistas confirmados aparece La Sole, la voz que tantas veces acompañó a la Selección y que es de las preferidas del propio Messi. La oriunda de Arequito será parte del show en una noche que mezcla fútbol, emoción y canciones que ya son himnos para los hinchas.
Este martes, el estadio de River se transformará en una verdadera cancha-festival: además de homenajes y recuerdos, habrá ritmo para que la gente no deje de alentar y vendrá directo de Córdoba: Q’ Lokura y Ulises Bueno se suman al line up como los representantes del cuarteto, listos para ponerle calor y baile a la jornada que despide al 10.
El rock nacional también tendrá su momento en la guitarra y voz de Gaspar Benegas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio Solari.
Así, la última función de Messi con la camiseta argentina tendrá todos los condimentos de un clásico: lágrimas, abrazos, música y fiesta popular. Porque si se va el mejor de la historia, la tribuna lo despide como corresponde: con fútbol, cuarteto y la Sole cantando para él.