6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Despedida de Lionel Messi: quiénes son los campeones del mundo que estarán en el Monumental y las ausencias de peso

La AFA convocó a todo el plantel consagrado en Qatar 2022 para acompañar al capitán en su último partido con la camiseta argentina ante Benín, aunque compromisos con sus clubes y motivos logísticos dejaron varios huecos, además del insólito nuevo rol del Papu Gómez.

Por
Varios campeones del mundo no estarán en la despedida de Messi.

Varios campeones del mundo no estarán en la despedida de Messi.

Redes sociales

Lionel Messi cerrará su gloriosa etapa en la Selección Argentina este martes desde las 20 en el estadio Monumental, durante un encuentro amistoso ante el seleccionado de Benín. Con la intención de rememorar la histórica consagración en Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extendió una invitación formal a la totalidad del plantel campeón del mundo para que escolten al rosarino en su última noche vistiendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, la lejanía geográfica, los exigentes calendarios europeos y las negativas de algunas instituciones impidieron que el plantel completo vuelva a repetirse.

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.
Te puede interesar:

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: ya suena el line up de la despedida de Messi

El Papu Gómez, uno de los primeros campeones del mundo que confirmó su ausencia.

El Papu Gómez, uno de los primeros campeones del mundo que confirmó su ausencia.

Pese a los inconvenientes de agenda, una importante comitiva de campeones dio el presente para homenajear a su capitán. Figuras históricas que ya anunciaron su retiro de la Selección, como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, confirmaron su asistencia, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, reincorporados a la lista para esta fecha FIFA. A ellos se suman Leandro Paredes, Germán Pezzella procedente de Peñarol y los futbolistas del medio local como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa que acompañaran al plantel.

En la vereda opuesta, las ausencias más rutilantes están encabezadas por Paulo Dybala y Nahuel Molina, luego de que la Roma rechazara liberar a ambos futbolistas aludiendo al desgaste del viaje intercontinental y a la proximidad de sus compromisos oficiales. Una situación similar atravesó el arquero Franco Armani, comprometido con Atlético Nacional para disputar la liga colombiana, y el defensor Juan Foyth, desafectado tras sufrir una lesión que motivó la negativa del Villarreal a un nuevo traslado. En tanto, Thiago Almada, también lesionado, gestionó un permiso especial de River Plate para acompañar al plantel durante las últimas prácticas.

La Roma de Italia no le dio permiso a Paulo Dybala y a Nahuel Molina para participar del evento.

La Roma de Italia no le dio permiso a Paulo Dybala y a Nahuel Molina para participar del evento.

El caso más llamativo de la jornada lo protagoniza Alejandro Papu Gómez, quien no pudo viajar a Buenos Aires tras su reciente fichaje por el club Forte Virtus de los Emiratos Árabes Unidos. Tras cumplir su sanción por dopaje y quedar al margen de la citación, el mediocampista dio la nota al confirmarse que participará de la despedida en un rol inédito: se sumará como comentarista para la transmisión oficial de la cadena y streaming Shasha Sports de Kuwait. Desde los estudios en Medio Oriente, el exjugador del Atalanta analizará las acciones del partido junto a especialistas internacionales.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Lionel Messi

El line up para la despedida de Lionel Messi en el Monumental promete ser una verdadera fiesta: artistas como Soledad Pastorutti, Damas Gratis y Ulises Bueno, Gaspar Benegas, entre otros, se presentarán con shows en la previa, el entretiempo y el post partido frente a Benín, acompañando una noche histórica que combinará fútbol, emoción y música en vivo.

La despedida de La Pulga no solo será un partido histórico, también tendrá música bien argenta. Entre los artistas confirmados aparece La Sole, la voz que tantas veces acompañó a la Selección y que es de las preferidas del propio Messi. La oriunda de Arequito será parte del show en una noche que mezcla fútbol, emoción y canciones que ya son himnos para los hinchas.

Este martes, el estadio de River se transformará en una verdadera cancha-festival: además de homenajes y recuerdos, habrá ritmo para que la gente no deje de alentar y vendrá directo de Córdoba: Q’ Lokura y Ulises Bueno se suman al line up como los representantes del cuarteto, listos para ponerle calor y baile a la jornada que despide al 10.

El rock nacional también tendrá su momento en la guitarra y voz de Gaspar Benegas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó al Indio Solari.

Así, la última función de Messi con la camiseta argentina tendrá todos los condimentos de un clásico: lágrimas, abrazos, música y fiesta popular. Porque si se va el mejor de la historia, la tribuna lo despide como corresponde: con fútbol, cuarteto y la Sole cantando para él.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi tiene un amor especial por la cumbia santafesina y eligió a Sergio Torres para el show de despedida en el Monumental. 

Confirman que Sergio Torres será el artista sorpresa en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

El astro argentino entre lágrimas en el micro rumbo al Monumental.

Video: Lionel Messi no pudo contener las lágrimas rumbo al Monumental y emocionó a todos

El equipo de la final de Qatar solo sufriò dos cambios: Montiel por Molina y Paredes por De Paul.

Encuesta: la audiencia de C5N eligió la Selección Ideal histórica de Messi

Neymar junto a Lionel Messi.

La emoción de Neymar por la despedida de Messi: "Gracias por hacerme amar aún más el fútbol"

Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar, se lo escucha decir en el video.

El mensaje de Messi por su despedida: "Esta camiseta fue mi sueño, mi vida"

Los deportistas argentinos hablaron sobre la figura de Lionel Messi.

La despedida de Messi: el ejemplo y la admiración de los deportistas por el 10

Rating Cero

Legrand presentó un cuadro de neumopatía. 

Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que recibió por parte de su denunciante.

Filtraron la escalofriante amenaza que recibió Joaquín Levinton de su denunciante: "Vas a terminar como John Lennon"

Felipe Fort mostró cómo está la tumba de su padre Ricardo a casi 13 años de su muerte.

A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, revelaron cómo está su tumba

Revelaron el plan de Moyano y Arizaga en medio del escándalo.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, tras el escándalo: revelaron el polémico plan con el que buscarían desafiar a la Justicia

El astro del fútbol nacional e internacional siempre se conmovió con la voz de la cantante santafesina.

De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: ya suena el line up de la despedida de Messi

Daniel Osvaldo y un dato alentador sobre su salud. 

Daniel Osvaldo y un dato inesperado sobre su salud que sorprendió en medio de su internación

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 7 de octubre

Hace 6 minutos
Legrand presentó un cuadro de neumopatía. 

Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

Hace 24 minutos
Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que recibió por parte de su denunciante.

Filtraron la escalofriante amenaza que recibió Joaquín Levinton de su denunciante: "Vas a terminar como John Lennon"

Hace 33 minutos
El Gobierno y POSCO lanzaron nueva planta de litio en la Puna. 

El Gobierno inauguró la Planta II del Proyecto Sal de Oro en Salta en el año récord de la minería argentina

Hace 38 minutos
El astro argentino entre lágrimas en el micro rumbo al Monumental.

Video: Lionel Messi no pudo contener las lágrimas rumbo al Monumental y emocionó a todos

Hace 49 minutos