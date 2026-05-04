IR A
IR A

La famosa cantante que detesta a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: le habría sacado a un hombre

Una fuerte interna del espectáculo resurgió tras revelarse una presunta traición amorosa que habría roto una amistad entre dos figuras argentinas.

La última foito que compartió Maia Reficco junto a Franco Colapinto

La última foito que compartió Maia Reficco junto a Franco Colapinto

Instagram @maiareficco

El mundo del espectáculo volvió a encenderse en las últimas horas con un conflicto que mezcla amistad, traición y un episodio que, pese al paso del tiempo, sigue generando repercusiones. Es que un episodio volvió a viralizarse rápidamente porque en redes sociales muchos usuarios vincularon un relato de una famosa cantante con Maia Reficco, hoy en el centro de la escena mediática por su relación con Franco Colapinto, lo que amplificó el interés por una historia que parecía archivada.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.
Te puede interesar:

La Fórmula 1 elogió a Colapinto por su actuación en Miami: "Fue su mejor fin de semana"

Sin dar nombres en un primer momento, la artista relató cómo una amiga muy cercana —con quien compartía salidas y confidencias— se involucró con un hombre que le interesaba. El hecho ocurrió en el contexto de una salida nocturna que derivó en un “after”, donde la tensión se transformó en ruptura definitiva.

FRANCO COLAPINTO POR MAIA REFICCO
Maia Reficco subió un carrete de fotos con Franco Colapinto en pleno vuelo

Maia Reficco subió un carrete de fotos con Franco Colapinto en pleno vuelo

Según su propio testimonio, la escena fue tan directa como inesperada: tras ausentarse unos minutos, al regresar encontró a su amiga besándose con ese joven. Lo que terminó de sellar el quiebre fue la actitud posterior, ya que, según contó, la otra mujer no solo no disimuló, sino que se fue con él de la mano frente a sus propios ojos. La situación fue descripta como una “puñalada” que la llevó a tomar una decisión tajante.

Quién es la cantante que odia a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

La artista en cuestión es Ángela Torres, quien en entrevistas recientes volvió a referirse a este episodio que marcó el final de su amistad con Reficco. Aunque evitó nombrarla de forma directa, los detalles coincidieron con versiones que circulan desde hace años en el ambiente artístico.

Torres contó que todo ocurrió durante un “after” al que ella misma había invitado a su amiga. En ese contexto, estaba interesada en un hombre y la otra persona conocía perfectamente la situación. Sin embargo, al salir a fumar y regresar, se encontró con la escena que detonó el conflicto: ambas personas besándose y, luego, yéndose juntas a un cuarto. “Me miró, lo agarró y se fue”, recordó con crudeza.

ANGELA_TORRES
Ángela Torres cortó relación con la novia de Colapinto

Ángela Torres cortó relación con la novia de Colapinto

Si bien en redes sociales se especuló con que el tercero en cuestión era Agustín Casanova, la propia Torres aclaró que ese episodio puntual no lo involucraba, aunque reconoció vínculos cruzados en el pasado. El foco, insistió, estuvo en la traición en sí misma y en la ruptura de códigos dentro de una amistad.

La cantante fue contundente sobre el desenlace: aseguró que a esa persona “la eliminó de su vida” y que, aunque con el tiempo puede hablar del tema con cierta distancia, el vínculo no se recompuso ni tiene chances de hacerlo. En paralelo, Reficco se mantiene enfocada en su presente, acompañando a Colapinto en el circuito internacional, sin referirse públicamente a la polémica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja del piloto argentino relató lo que más la impactó de su primera carrera en la Máxima. 

"Me estresé": Maia Reficco acompañó a Colapinto y se sorprendió con el mundo de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá.

"Fue un finde lindo": Colapinto brilló en Miami y pidió que Messi esté en todas las carreras

Colapinto se prepara para el GP de Canadá. 

Fórmula 1: tras su gran actuación en Miami, cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Colapinto terminó 7° en el GP de Miami, tras una penalidad a Leclerc, y marcó su mejor posición en F1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Video: otra espectacular largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

El 10 se subió al auto de Mercedes.

Imperdible: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

últimas noticias

play

El ministro de Seguridad bonaerense advirtió que Pequeño Jota "tiene abogados importantes que lo respaldan"

Hace 9 minutos
play
Ricardo y Marta Fort.

Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco"

Hace 9 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este martes 5 de mayo

Hace 10 minutos
Victoria Villarruel chicaneó a Manuel Adorni.

La chicana de Villarruel contra Adorni: "Que tengas una cascada de éxitos"

Hace 16 minutos
Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, martes 5 de mayo

Hace 32 minutos