La famosa cantante que detesta a Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto: le habría sacado a un hombre

El mundo del espectáculo volvió a encenderse en las últimas horas con un conflicto que mezcla amistad, traición y un episodio que, pese al paso del tiempo, sigue generando repercusiones. Es que un episodio volvió a viralizarse rápidamente porque en redes sociales muchos usuarios vincularon un relato de una famosa cantante con Maia Reficco , hoy en el centro de la escena mediática por su relación con Franco Colapinto , lo que amplificó el interés por una historia que parecía archivada.

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Sin dar nombres en un primer momento, la artista relató cómo una amiga muy cercana —con quien compartía salidas y confidencias— se involucró con un hombre que le interesaba . El hecho ocurrió en el contexto de una salida nocturna que derivó en un “after”, donde la tensión se transformó en ruptura definitiva.

Según su propio testimonio, la escena fue tan directa como inesperada: tras ausentarse unos minutos, al regresar encontró a su amiga besándose con ese joven. Lo que terminó de sellar el quiebre fue la actitud posterior, ya que, según contó, la otra mujer no solo no disimuló, sino que se fue con él de la mano frente a sus propios ojos. La situación fue descripta como una “puñalada” que la llevó a tomar una decisión tajante.

La artista en cuestión es Ángela Torres , quien en entrevistas recientes volvió a referirse a este episodio que marcó el final de su amistad con Reficco. Aunque evitó nombrarla de forma directa, los detalles coincidieron con versiones que circulan desde hace años en el ambiente artístico.

Torres contó que todo ocurrió durante un “after” al que ella misma había invitado a su amiga. En ese contexto, estaba interesada en un hombre y la otra persona conocía perfectamente la situación. Sin embargo, al salir a fumar y regresar, se encontró con la escena que detonó el conflicto: ambas personas besándose y, luego, yéndose juntas a un cuarto. “Me miró, lo agarró y se fue”, recordó con crudeza.

ANGELA_TORRES Ángela Torres cortó relación con la novia de Colapinto Instagram @angelatorres

Si bien en redes sociales se especuló con que el tercero en cuestión era Agustín Casanova, la propia Torres aclaró que ese episodio puntual no lo involucraba, aunque reconoció vínculos cruzados en el pasado. El foco, insistió, estuvo en la traición en sí misma y en la ruptura de códigos dentro de una amistad.

La cantante fue contundente sobre el desenlace: aseguró que a esa persona “la eliminó de su vida” y que, aunque con el tiempo puede hablar del tema con cierta distancia, el vínculo no se recompuso ni tiene chances de hacerlo. En paralelo, Reficco se mantiene enfocada en su presente, acompañando a Colapinto en el circuito internacional, sin referirse públicamente a la polémica.