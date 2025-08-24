Definición para el infarto en Moto3: Valentín Perrone terminó segundo en el Gran Premio de Hungría

El argentino, Valentín Perrone, sigue escribiendo su propia historia en Moto3 y en el Gran Premio de Hungría quedó segundo, tras una definición para el infarto: a metros de la bandera de cuadros tuvo una reñida disputa con Máximo Quiles, quien terminó quedándose con el primer lugar por tan solo 18 milésimas.
Si bien la definición se vivió con pura adrenalina, con un toque incluido entre ambos pilotos, Perrone tuvo una destacada carrera a lo largo de las 20 vueltas en el circuito Balaton Park, liderando gran parte de la 14° fecha del Mundial.
El joven piloto de 17 años comenzó desde el segundo lugar y a lo largo de toda la disputa tuvo un buen ritmo alternando diferentes posiciones, donde el cuarto puesto fue la peor posición que tuvo. Sin embargo, en lo que fue el final, el español logró quedarse con el primer puesto, relegando al Coyote al segundo, siendo este su segundo podio, su mejor posición en Moto3 ya que en la anterior había quedado tercero.
“Giramos en tiempos muy rápidos, no quería cometer errores y mantener el ritmo y finalmente sabía que él se iba a tirar, me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté la carrera”, fueron las primeras declaraciones de Perrone luego de bajarse de su Red Bull.
Cuándo vuelve a correr Valentín Perrone en Moto3
Con este podio, Valentín Perrone logró posicionarse en el séptimo lugar en la tabla, con 92 puntos (lidera José Antonio Rueda, con 250). Lleva una seguidilla de 12 carreras finalizadas en zona de puntos.
A falta de 8 posiciones, el argentino no pierde la ilusión de lograr su primer triunfo en la categoría, en lo que es su primera temporada en Moto3.
La próxima fecha, que será la 15°, será del 5 al 7 de septiembre en Barcelona, en el Gran Premio de Cataluña.