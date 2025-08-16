El piloto argentino de 17 años, nacido en Barcelona, logró un tiempo de 1:39.938 que le permitirá salir adelante de todos sus competidores en la carrera del domingo en el circuito de Spielberg.

El piloto de motos hispano-argentino Valentín Perrone hace historia en Moto3: logró la primera pole position de su historia en la clasificación y largará primero en la carrera principal del domingo en el Gran Premio de Austria.

Con un tiempo de 1:39.938 , el joven de 17 años se quedó con el mejor registro del circuito Red Bull de la ciudad austríaca de Spielberg. Con su sorprendente actuación, el argentino superó al español Ángel Piqueras y al japonés Ryusei Yamanaka , ambos de KTM.

De esta manera, Perrone consiguió por primera vez la pole position en una clasificación de un Gran Premio, en este caso el de Austria.

“Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Ayer también P2 y P2 y ahora… estaba pensando antes: ‘okey, hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’", aseguró tras su sorprendente actuación.

De cara a la carrera del domingo, anticipó que " vamos a tratar de repetir y de ganar el P1". "Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, 6 o 7 pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas” completó.

Quién el Valentín Perrone, el piloto de Red Bull para el Moto3

Valentín Perrone nació hace 17 años en Barcelona, pero se nacionalizó argentino por su padre, Marcelo, quien en el 2000 emigró a Alemania, donde pasó dos años, y luego se fue a la ciudad catalana y conoció a Ruth, mamá del piloto.

El adolescente ha sido una de las revelaciones de la temporada 2024 en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, una de las principales plataformas de formación para jóvenes talentos del motociclismo.

A lo largo de la temporada 2024, se convirtió en uno de los nombres más destacados al ganar en Mugello y Misano y subirse al podio en cuatro ocasiones más, hasta llegar al tercer puesto de la clasificación final. También estuvo en la lucha por los tres primeros puestos de la categoría '24 European Talent Cup como parte de la serie FIM JuniorGP y ganó tres trofeos hasta ahora: su clasificación más alta fue un segundo puesto en la reciente octava ronda de once en Jerez.

Valentín Perrone Los comienzos de Valentín Perrone. Instagram: Valentín Perrone

El director del equipo Red Bull TKM Tech3, Hervé Poncharal, no escatimó elogios a comienzo de año: “Estamos muy orgullosos de anunciar el fichaje de Valentín Perrone, que completa nuestra alineación para Moto3 en 2025. Lo he seguido de cerca durante toda la temporada y me ha sorprendido su nivel de madurez y la progresión que ha mostrado, luchando en cada carrera como los mejores. Formará un dúo muy interesante junto a Jacob Roulstone, con quien estoy seguro se ayudarán mutuamente para crecer en este competitivo del mundo”.

Con la KTM RC4 como su arma en la pista y el apoyo del equipo Red Bull KTM Tech3, Perrone buscará seguir aprendiendo y demostrar al mundo del motociclismo que tiene lo necesario para destacarse en la categoría, abriéndose camino hacía los más altos niveles mundiales.