El choque de Valentín Perrone en Moto3 que le quitó la victoria tras la histórica pole en el Gran Premio de Austria

El argentino de 17 años se mantuvo entre los primeros lugares, pero un toque en el final lo retrasó y finalizó 7°. Ángel Piqueras se quedó con la victoria.

Lo que pudo haber sido su segundo podio en el Moto3, terminó siendo un día amargo para Valentín Perrone en el Gran Premio de Hungría: el día anterior había hecho una pole ideal, lo que le permitió estar entre los primero lugares de la carrera de este domingo, pero un choque sobre el final lo quitó la ilusión del fin de semana perfecto.

A lo largo de las 20 vueltas de la carrera, el joven piloto de Red Bull estuvo en la pelea de las primeras posiciones hasta la penúltima vuelta, que finalizó con el sueño de seguir su segunda victoria mundialista, tras el primer lugar en el Gran Premio de Países Bajos, la semana anterior.

En las últimas vueltas, el argentino estaba en el lote de los primeros cuatro junto a Ángel Piqueras, Ryusei Yamanaka y Máximo Quiles, pero todo se define en el final y ahí fue cuando Perrone perdió todo: en el final, una maniobra muy apretada entre David Muñoz, quien se había sumado a la lucha en el cierre, y Quiles, terminó con un toque del español contra el joven de 17 años.

Perrone terminó con un radio de giro muy abierto en la penúltima curva de la pista y perdió el tren de adelante. Si bien Valentín finalizó en el octavo lugar, pero la sanción de tres segundos que sufrió Denis Foggia (lo penalizaron con vuelta larga y no la cumplió) le permitió ascender un puesto más.

Estoy muy contento con mi carrera, pero claro que no con el resultado. Creo que la carrera fue perfecta hasta las dos últimas vueltas. Intenté preparar ese momento lo mejor posible para estar primero o segundo, pero Piqueras me adelantó en la última curva de la vuelta 19, y cuando me acerqué para volver a la buena trazada, me empujaron otros dos pilotos, así que no pude hacer mucho”, señaló una vez finalizado el Gran Premio.

De igual modo, reconoció que cometió “errores en la última vuelta porque iba a toda velocidad” y lamentó la posición final: “El séptimo puesto no es la recompensa que buscábamos, teniendo en cuenta las sensaciones que hemos tenido todo el fin de semana, pero sabemos que tenemos el ritmo, sabemos que podemos luchar por la victoria, así que sigamos trabajando así”.

Finalmente, Ángel Piqueras fue quien se quedó con el Gran Premio de Austria, acompañado en el podio con Yamanaka y Muñoz, como segundo y tercero, respectivamente. Por su parte, el líder del campeonato, José Antonio Rueda, finalizó en la quinta posición.

Cuándo vuelve a correr Valentín Perrone en MotoGP3

Para dejar atrás la amargura de lo que fue el Gran Premio de Austria, Valentín Perrone tendrá una próxima revancha en apenas cinco días.

La próxima carrera será el Gran Premio de Hungría en un circuito nuevo para la categoría (Balaton Park), del 22 al 24 de agosto y se podrá seguir por ESPN2.

