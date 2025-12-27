27 de diciembre de 2025 Inicio
Insólito: un futbolista se tragó una moneda, murió en pleno partido e investigan si fue brujería

Igiraneza Aimé Guéric era un mediocampista de la segunda división de Burundi, en África. Antes del encuentro había practicado un tradicional rito mágico del país que está prohibido por la liga profesional local.

Un jugador de fútbol de Burundi murió durante un partido después de practicar una brujería típica del país.

Igiraneza Aimé Guéric, un futbolista africano que se desempeñaba como mediocampista en Les Guêpiers du Lac, de la segunda división de Burundi, falleció en pleno partido. Mientras se enfrentaba al LLB Amasipiri Never Give Up, se desplomó en medio de la cancha por la supuesta ingestión accidental de una moneda. Sin embargo, las autoridades locales investigan si se trató de un caso de brujería, una típica tradición entre los deportistas de este país.

El caso sucedió el sábado 20 de diciembre, pero se hizo mundialmente conocido días después a raíz de la llamativa causa de la muerte. Lo cierto es que Guéric se atragantó con una moneda mientras disputaba el partido, pero se reveló que el objeto en realidad era un amuleto conocido como "gri-gri", asociado a las prácticas mágicas ancestrales.

La hipótesis de brujería fue difundida por la Radio Pública Africana y luego publicada en el medio francés RMC Sports, a partir del testimonio de los otros jugadores que estaban disputando el partido de la segunda división de Burundi. Ellos aseguraron ante las autoridades que Guéric tuvo una moneda en la boca durante el partido y que, en un momento, la tragó de manera accidental, lo que terminó matándolo por la asfixia.

La brujería en el fútbol de Burundi es tan común que hasta la propia liga profesional la prohíbe en su reglamento. Sin embargo, algunos deportistas continúan realizando estas prácticas.

Recientemente, el propio Guéric había negado públicamente que recurriera a estas prácticas mágicas para mejorar su rendimiento deportivo. Según la tradición del país, funcionarían como un manto de protección. Además, el fallecido había animado a los jóvenes a formarse con disciplina y fe, alejándose de todo tipo de supersticiones.

La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) no se refirió a las causas de la muerte de Guéric, pero expresó sus condolencias formales tanto a la institución en la cual se desempeñaba deportivamente, como así también a sus seres queridos.

“En estos momentos dolorosos, la FFB dirige su más sincero pésame a la familia biológica del jugador, al Club Les Guêpiers du Lac, así como a toda la familia del fútbol burundés”, sostuvieron mediante un comunicado.

