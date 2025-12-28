Detuvieron a una chica de 16 años por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15

La víctima había desaparecido hace 10 días y fue encontrado tirado en el galpón de un descampado en el barrio Chalet, a un costado del estadio de Colón, con entre 20 y 23 puñaladas. Detuvieron a otro menor y buscan intensamente a un tercer sospechoso.

Una adolescente de 16 años fue detenida por el brutal crimen de un joven de 15 , quien fue encontrado días después de que su familia haya realizado la denuncia de su desaparición en Santa Fe.

El chico, identificado como Jeremías Monzón había desaparecido el 18 de diciembre y fue hallado el lunes 22 en el galpón de un descampado en el barrio Chalet, a un costado del estadio del club Colón de Santa Fe con entre 20 y 23 puñaladas .

El día de su desaparición tampoco había novedades de la chica, sin embargo, fue encontrada en buen estado de salud cinco días después, y quedó detenida por el crimen. Por el caso también fue detenido otro adolescente de 15 años y buscan intensamente a un tercer sospechoso.

En medio de la investigación, se espera que la menor sea imputada por la Justicia este lunes y si bien hasta el momento no se logró determinar el móvil del asesinato, los primeros datos revelaron que el asesinato habría sido filmado.

Además, en las últimas horas se llevaron a cabo una serie de allanamientos en la ciudad de Santa Fe , donde los investigadores recopilaron elementos de interés para la causa que continúa abierta.

Brutal crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe

Personal de la Policía descubrió el crimen de Jeremías Monzón el lunes 22 luego que fueran alertados por los vecinos aportando el dato dentro de un galpón en el acceso sur a esta ciudad, por el puente carretero que une Santa Fe con la vecina ciudad de Santo Tomé, frente al estadio del club Colón.

Si bien en un primer momento se informó que la adolescente era la novia de Monzón, sin embargo, la familia aseguró que se conocieron por redes sociales y que el primer contacto personal lo iba a mantener el día que terminó muerto.

En lo que respecta a la investigación, se registraron antecedentes que indican que Jeremías había viajado desde Santo Tomé a Santa Fe para encontrarse con la joven, momento que quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo de Monzón presentaba entre 20 y 23 puñaladas y la muerte dataría de la fecha que su familia comenzó a buscarlo, aunque la denuncia se concretó al día siguiente.