De ser verdugo de River con la camiseta de Boca a pasar un difícil momento en Brasil: la historia que pocos creen Surgió como una joven promesa del Xeneize, pero no logró consolidarse y estuvo a préstamo en varios equipos. Hoy suma pocos minutos en su club y no renovaría su contrato. Por + Seguir en







Este futbolista no está pasando un buen momento en Gremio. Redes sociales

Franco Cristaldo surgió como una promesa del semillero de Boca.

Se destacó en la pretemporada 2015, cuando le convirtió dos goles a River en los Superclásicos de verano.

Hoy pasa un mal momento en Gremio, donde fue titular solo tres veces en el último trimestre.

Su contrato termina en diciembre de 2026, pero el club evalúa no renovarlo. A lo largo de los años, Boca ha visto surgir infinidad de jóvenes promesas que se perfilaban como futuros ídolos del club. Algunos pudieron consolidarse en el primer equipo, pero otros no lograron hacer pie, como un jugador que pasó de ser el verdugo de River a vivir un momento difícil en Brasil.

Se trata de Franco Cristaldo, quien brilló en los Superclásicos del verano de 2015 y le convirtió dos goles al Millonario. Actualmente juega en Gremio y, según informó Bolavip Brasil, el club estaría evaluando su continuidad después de un año con baja participación y pobres rendimientos.

El volante de 29 años fue titular en menos de la mitad de los partidos que jugó en 2025, de los cuales apenas tres se dieron en los últimos tres meses. Su contrato se vence en diciembre de 2026 y, según trascendió, no lo renovaría ya que perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Franco Cristaldo en Gremio Redes sociales El paso de Franco Cristaldo en Boca Franco Cristaldo debutó en Boca en 2014, con Rodolfo Arruabarrena como DT, pero su momento más destacado fue en la pretemporada siguiente. El mediocampista le convirtió a River en los dos Superclásicos amistosos que se jugaron en el verano de 2015 y se perfiló como una de las jóvenes promesas del club.

Aunque tuvo algunas participaciones en el Campeonato, la alta competencia que había dentro del plantel lo fue relegando y comenzó una etapa de préstamos en distintos clubes: pasó por Elche, Rayo Vallecano, Defensa y Justicia, San Martín de San Juan y Central Córdoba antes de desembarcar en Huracán.