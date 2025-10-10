De ser campeón del mundo con la Selección argentina a trabajar en un parque automotor: la historia que pocos pueden creer

El futbolista participó de un título histórico, pero no pudo afianzarse en el fútbol argentino y una grave lesión puso en duda su carrera. Actualmente vive en su provincia natal y está alejado del deporte.

El 28 de abril pasado se cumplieron 30 años de un momento histórico: ese día, en 1995, la Selección argentina Sub 20 ganó el Mundial de la categoría que se jugó en Qatar, el primer título de la exitosa era de José Pekerman como entrenador. De ese plantel surgieron futbolistas destacados como Juan Pablo Sorín, pero también otros jugadores que luego no tuvieron tanta repercusión.

Uno de ellos fue el mediocampista Julio César Bayón, quien había debutado en Primera apenas un mes antes con la camiseta de Rosario Central. Después de volver de Qatar tuvo pocas oportunidades en el club, por lo que se fue al año siguiente y continuó su carrera en distintos equipos del Ascenso.

Se retiró en 2021, a los 45 años, jugando para San Martín del Bañado. En paralelo, tuvo otros trabajos para poder mantener a su familia. "Plata no hice. Si me comparás con Sorín, (Gustavo) Lombardi, (Sebastián) Pena o cualquiera de los chicos, sí podría decirse que hice menos carrera o que tuve menos éxito", afirmó a Clarín.

Desde hace 17 años trabaja como encargado del parque automotor del Tribunal de Cuentas de Catamarca. "Manejo seis camionetas y dos motos, más los choferes. Me gusta lo que hago. Tengo seis hijos y cinco nietos, trato de disfrutarlos todo lo que puedo", afirmó el exfutbolista.

El paso de Julio César Bayón por el fútbol

Julio César Bayón debutó en la primera división de Rosario Central el 12 de marzo de 1995. Enseguida fue convocado a la Selección argentina Sub 20 para disputar el Mundial de Qatar: entró en dos partidos de la fase de grupos, en cuartos y en semis, y terminó consagrándose campeón.

A pesar de este éxito, no se consolidó en el Canalla y en 1996 se fue a Salta Central, donde jugó torneos regionales. En uno de esos encuentros recibió una patada en la cabeza que le causó una fisura craneal y lo alejó de las canchas durante un año; incluso estuvo en duda que pudiera volver a jugar.

Después de recuperarse, pasó por clubes como Central Norte de Salta, O'Higgins de Chile, Deportivo Armenio y El Porvenir. En 2021, cuando anunció su retiro, la provincia de Catamarca le organizó un partido despedida en el estadio Bicentenario y se propuso ponerle su nombre a una de las tribunas.