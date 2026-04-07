Se retiró Aaron Ramsey: la historia del "jugador maldito" y sus goles marcados por tragedias

El galés de 35 años anunció su retiro tras una destacada carrera que lo tuvo como figura en clubes como Arsenal y Juventus, además de ser capitán de su Selección. Con su adiós, se despide uno de los mitos más llamativos del fútbol moderno.

El capitán de la Selección de Gales se retiró a los 35 años.

El volante galés Aaron Ramsey , anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años , y le puso fin a una gran carrera profesional del más alto nivel mundial, en clubes como Arsenal de Inglaterra y Juventus de Italia con destacadas actuaciones, además de convertirse en referente de la Selección de su país. Con su adiós, se despide también uno de los mitos más llamativos del fútbol moderno: la "maldición de Ramsey" y una muerte que se activaba cada vez que marcaba un gol.

Después de 17 años de carrera profesional, Ramsey comunicó su despedida del fútbol con una emotiva carta en redes sociales en el que agradeció a cada club en el que jugó, a su familia y a su Selección: “ Esta ha sido una decisión no muy fácil de tomar ”, expresó el mediocampista, que disputó 86 encuentros y marcó 21 goles con la camiseta de Gales.

Surgido de las Inferiores de Cardiff City , el mediocampista tuvo su mejor momento en Arsenal , donde se convirtió en uno de los ídolos de los Gunners. En once temporadas en la Premier League acumuló 369 partidos, 64 goles y 60 asistencias, además de conquistar tres FA Cup. Además, jugó en Juventus , donde compartió plantel con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín y ganó la Serie A y la Copa de Italia. Luego sumó experiencia en Rangers de Escocia , el OGC Niza de Francia y un regreso a Cardiff antes de su última etapa en México, en los Pumas de la UNAM.

Sin embargo, el mito que rodeó a su carrera se trató de la “ maldición de Ramsey ”, originado en 2011, cuando tras un gol frente al Manchester United, falleció Osama Bin Laden al día siguiente. Los fanáticos notaron que cada vez que marcaba un gol, una persona famosa fallecía . Al principio parecía una mera coincidencia, pero después terminó convirtiéndose en prácticamente una leyenda urbana.

Otros episodios alimentaron la leyenda: goles de Aaron Ramsey coincidieron en el tiempo con las muertes de figuras como Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Robin Williams, Ken Norton, Eduardo Galeano, Paul Walker y David Bowie, lo que fomentó el mito en redes sociales.

aaron ramsey arsenal El pico de su carrera profesional fue en Arsenal de Inglaterra. @aaronramsey

El galés colgó las botas con diez títulos en su vitrina personal: seis con Arsenal (tres FA Cup y tres Community Shield), tres con la Juventus (una serie A, una Supercopa italiana y una Copa Italia) y uno con Rangers escocés (Copa de Escocia). El último partido oficial que disputó fue en septiembre de 2025, en la derrota 4-1 de Pumas ante América de México, lugar donde vivió un triste episodio: su perra Halo se extravió y jamás pudo encontrarla. Este fue uno de los motivos que lo llevó a rescindir su contrato y volverse a Europa.

Halo Ramsey Mexico @aaronramsey

La carta de despedida de Aaron Ramsey

Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucho pensarlo, he decidido retirarme del fútbol.

Primero, quiero empezar con Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta galesa y vivir tantos momentos increíbles con ella. Nada de esto habría sido posible sin el enorme aporte de todos los entrenadores con los que jugué y de todo el personal que me ayudó de muchas maneras.

A la Red Wall (la hinchada): han estado en las buenas y en las malas. Han estado en los momentos altos y bajos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos. Diolch (gracias).

En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que tuve la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me ayudaron a cumplir mi sueño y jugar al más alto nivel.

Y un enorme agradecimiento a mi esposa, mis hijos y toda mi familia. Sin ustedes a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible.