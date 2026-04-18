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Video: Coty Romero fue expulsada de la Cárcel de Gemelos tras pegarle una trompada a Palace

La exparticipante de Gran Hermano se enojó con una compañera del reality show español y todo terminó en escándalo, por ese motivo agarró sus valijas y fue desvinculada por decisión de la producción.

Coti se fue de la Cárcel de Gemelos.

Coti se fue de la Cárcel de Gemelos.

Redes sociales

La participante de Cárcel de Gemelos 6, Coty Romero, fue expulsada del reality show español luego de pelearse con Palace, otra de las jugadoras, en una semana en la que se agarró con todos y también se peleó con Falete. “No me arrepiento de nada”, escribió en sus redes sociales y se confirmó su salida.

Sin embargo, durante la madrugada del sábado la situación se desbordó: todo fue por enfrentarse a golpes con La Palace. En las imágenes se ve que la correntina discutía con tres mujeres, aunque finalmente terminó agrediendo a una de ellas.

“Son todos unos putos alcohólicos, es una vergüenza lo que pasa acá. Esto ya no es un reality, es una mierda”, gritó. La transmisión se cortó justo cuando recién se llegaba a percibir el primer golpe.

Embed - EXPULSIÓN INMEDIATA Coty fuera del reality tras lo ocurrido

Al reanudarse la emisión, la producción del reality comunicó a través de su cuenta de X la expulsión de Coty. Minutos más tarde, la propia participante publicó una historia en Instagram donde llevó tranquilidad y explicó lo ocurrido. "Estoy bien, ya me fui, los amo y no me arrepiento de nada", escribió.

En los comentarios de las publicaciones, muchos usuarios celebraron el episodio violento. Allí sostenían que la joven “se sacó la bronca” y que eligió un buen momento para hacerlo y ser expulsada, ya que el hecho ocurrió el día de su cumpleaños.

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