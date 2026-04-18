18 de abril de 2026 Inicio
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El destino cordobés que es poco conocido pero ideal para disfrutar del río antes del invierno

Paisajes ideales para recorrer y sentarse a contemplar en esta época templada: Charbonier, en Córdoba, un lugar cerca de Capilla del Monte para descubrir.

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Charbonier

Charbonier, el destino cordobés en la Villa de Punilla que enamora. 

Turismo Capilla del Monte - Valle de Punilla
  • Charbonier aparece como una alternativa tranquila dentro del mapa turístico de Córdoba.
  • El destino combina río, senderos y paisaje serrano en un entorno poco masivo.
  • Su cercanía con Capilla del Monte lo vuelve accesible para escapadas cortas.
  • Antes del invierno, el río se convierte en el principal atractivo para quienes buscan descanso.

En la amplia oferta turística de Córdoba, donde conviven destinos consolidados con otros menos explorados, Charbonier se posiciona como una opción para quienes buscan una experiencia más calma sin resignar contacto con la naturaleza. A medida que bajan las temperaturas, este tipo de escapadas gana relevancia, sobre todo entre quienes quieren aprovechar los últimos días de río antes del invierno. Lejos de los circuitos más concurridos, el pueblo conserva un ritmo pausado y una relación directa con el entorno serrano, lo que lo vuelve atractivo para viajes cortos o fines de semana extendidos.

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Charbonier, Cordoba

Qué se puede hacer en Charbonier

El eje de la experiencia en Charbonier pasa por el agua. El Río Seco y los arroyos cercanos permiten jornadas al aire libre con chapuzones. Si el clima se torna fresco, el descanso en la costa está asegurado. También se pueden llevar a cabo recorridas por sectores naturales menos intervenidos. A esto se suman senderos naturales que invitan a caminatas y trekking, además de circuitos para mountain bike que atraviesan zonas con vistas abiertas del valle.

El recorrido también incluye propuestas vinculadas a la historia local, como la Capilla San Nicolás de Bari, construida en el siglo XVIII, y la antigua estación ferroviaria de fines del siglo XIX, que remite al desarrollo del tren en la región. En paralelo, las celebraciones patronales y la gastronomía criolla aportan un componente cultural que completa la visita.

Dónde queda Charbonier

Charbonier se ubica en el departamento de Punilla, en el extremo norte del Valle de Punilla, dentro de Córdoba. Se encuentra a unos 124 kilómetros de la capital provincial y a pocos kilómetros al norte de Capilla del Monte. El entorno está marcado por cerros, vegetación autóctona y cursos de agua que atraviesan distintos parajes, lo que le da variedad al paisaje y refuerza su perfil rural.

Charbonier, Cordoba (1)

Cómo llegar a Charbonier

Para acceder desde la ciudad de Córdoba, el recorrido principal se realiza por la Ruta Nacional 38 en dirección hacia Capilla del Monte, desde donde se continúa por rutas provinciales hasta el ingreso a la comuna. También es posible llegar primero a Capilla del Monte y completar el trayecto por caminos secundarios. En este caso, conviene tener en cuenta que algunos tramos no están asfaltados, por lo que se recomienda verificar el estado del vehículo, sobre todo en días posteriores a lluvias. Desde la Ciudad de Buenos Aires el trayecto dura alrededor de 8 horas y se accede por la Ruta Nacional 9 y luego Autopista Córdoba - Rosario.

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