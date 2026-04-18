La impactante transformación física de uno de los actores de Greys Anatomy El reconocido intérprete revela cómo logró mejorar su estado físico y mental con hábitos sostenidos y prevención médica. + Seguir en







El actor mantiene una rutina activa incluso a los 60 años. Redes sociales

El actor mostró una evolución notable a los 60 años

Combina ciclismo, gimnasio y rutinas funcionales

Promueve controles médicos para prevenir enfermedades

Prioriza el bienestar interno por sobre lo estético El protagonista de Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, evidenció una transformación física contundente a sus 60 años, basada en entrenamiento constante, disciplina y una mirada integral sobre la salud. Este cambio se refleja tanto en su imagen como en su rendimiento diario.

Su cambio no responde únicamente a exigencias laborales. En los últimos años, el actor consolidó un estilo de vida activo vinculado al ciclismo, el automovilismo y el entrenamiento de fuerza, actividades que también le permiten afrontar nuevos desafíos profesionales. Esa rutina le dio mayor resistencia y capacidad física para roles más demandantes.

Además, su compromiso con la prevención médica cobró relevancia. Dempsey se convirtió en una voz activa en la concientización sobre enfermedades, especialmente en lo referido a controles periódicos. Su mensaje apunta a instalar la importancia de los chequeos a partir de determinada edad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Men's Health (@menshealthmag) Patrick Demsey y la importancia de la salud El actor no limita su rutina al aspecto físico. En distintas entrevistas, destacó la importancia de realizar estudios preventivos, en especial los vinculados al cáncer colorrectal, una enfermedad que puede detectarse a tiempo con controles adecuados. En paralelo, sostiene una rutina de entrenamiento casi diaria. Alterna jornadas de ciclismo —tanto al aire libre como en bicicleta fija— con sesiones de gimnasio enfocadas en circuitos de entre 3 y 5 ejercicios de cuerpo completo. El objetivo es claro: mantener fuerza, equilibrio y funcionalidad con el paso del tiempo.