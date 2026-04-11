11 de abril de 2026 Inicio
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¿De qué jugador se trata? Pasó por Independiente, jugó en Finlandia y hoy vive en Estados Unidos

Surgido en Avellaneda, desarrolló un recorrido en distintos países antes de retirarse joven y construir un presente económico sólido fuera del deporte.

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De promesa en Independiente a empresario en Estados Unidos.

De promesa en Independiente a empresario en Estados Unidos.

  • Pedro Massacessi debutó en Independiente en 1985 y fue señalado como el posible sucesor de Ricardo Bochini dentro del equipo.

  • Tras no consolidarse como titular, continuó su carrera en clubes de Argentina, Chile, México y Finlandia antes de retirarse a los 31 años.

  • Su etapa más destacada se dio en el fútbol mexicano, donde jugó durante siete años y logró consagrarse campeón con Atlante.

  • Luego del retiro, se instaló en Estados Unidos, donde desarrolló negocios inmobiliarios e invirtió en autos de alta gama.

La historia de Pedro Massacessi está marcada por un recorrido que comenzó con grandes expectativas en el fútbol argentino y derivó en una vida consolidada fuera de las canchas. Su paso por distintos países y ligas definió una carrera que, si bien no cumplió con el potencial inicial, encontró nuevos horizontes tras el retiro.

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Desde sus inicios, su talento lo posicionó como una de las promesas de Independiente, donde debutó en 1985. En ese contexto, fue considerado el posible heredero de Ricardo Bochini, una referencia que implicaba una presión significativa dentro del club.

Sin embargo, su trayectoria tomó otro rumbo con el paso de los años, llevándolo a competir en distintos destinos internacionales. Ese camino incluyó experiencias diversas que moldearon tanto su carrera deportiva como su desarrollo personal.

Pedro Massacessi y Bocha 2
Pedro Massacessi desarrolló su carrera en varios países y logró su mayor reconocimiento durante su etapa en el fútbol mexicano.

Pedro Massacessi desarrolló su carrera en varios países y logró su mayor reconocimiento durante su etapa en el fútbol mexicano.

Pedro Massacessi y su paso por el fútbol

Pedro Massacessi nació en Ceres, Santa Fe, y desde joven mostró condiciones que lo llevaron a integrarse a las divisiones inferiores de Independiente. Su debut en el primer equipo llegó en 1985, aunque su participación estuvo condicionada por la presencia de referentes consolidados, lo que limitó sus oportunidades.

Tras su etapa en el club de Avellaneda, continuó su carrera en Chaco For Ever, donde atravesó un contexto diferente, con viajes extensos y condiciones económicas más exigentes. Luego se trasladó a Chile para jugar en Universidad de Chile, donde encontró mayor estabilidad y reconocimiento por parte del público.

El recorrido internacional continuó en México, donde permaneció durante siete años en equipos como Cobras de Ciudad Juárez y Atlante. En ese período alcanzó su mayor logro deportivo al consagrarse campeón, consolidándose como una figura destacada. Finalmente, cerró su carrera en Finlandia, donde jugó en el FC Jazz antes de retirarse a los 31 años tras decidir iniciar una nueva etapa.

Su vida después del retiro

Luego de dejar la actividad profesional, Pedro Massacessi se radicó en Florida, Estados Unidos, donde desarrolló una nueva carrera vinculada al sector inmobiliario. Allí logró construir una estabilidad económica a partir de inversiones en propiedades, especialmente aprovechando oportunidades surgidas en el contexto de crisis del mercado en 2012.

Además, el exfutbolista volcó su interés en los automóviles de alta gama, combinando una pasión personal con una forma de inversión. Según explicó, este interés se remonta a su infancia y hoy forma parte de su estilo de vida.

Pedro Massacessi autos
Tras su retiro, encontró en Estados Unidos un entorno favorable para invertir en propiedades y consolidar su estabilidad económica.

Tras su retiro, encontró en Estados Unidos un entorno favorable para invertir en propiedades y consolidar su estabilidad económica.

Massacessi también destacó la importancia de planificar el futuro más allá del deporte, señalando que la transición tras el retiro puede ser compleja sin una preparación adecuada. En su caso, el acompañamiento familiar y las decisiones tomadas le permitieron construir una vida lejos del fútbol, con un enfoque en la estabilidad y el desarrollo personal.

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