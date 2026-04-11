El jugador que salió campeón con Talleres en una copa internacional y hoy tiene una carpintería: de quién se trata

Tras una carrera marcada por logros y obstáculos, el exfutbolista encontró un rumbo lejos de las canchas.

Marcelo Sarmiento es el exjugador que salió campeón con Talleres en una copa internacional y luego decidió retirarse del fútbol profesional para dedicarse a otra actividad. Su caso refleja el recorrido de muchos futbolistas que deben reinventarse tras colgar los botines.

Fue campeón internacional con Talleres en 1999 y dejó una huella en el club cordobés

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El exmediocampista tuvo una trayectoria marcada por momentos de alto nivel y desafíos que lo obligaron a reinventarse . Su nombre quedó ligado a uno de los hitos internacionales más importantes del club cordobés. Ese logro lo posicionó como una pieza clave en la historia reciente de la institución.

Con el paso del tiempo, su historia tomó un giro inesperado, especialmente tras una lesión que condicionó el tramo final de su carrera y lo llevó a replantear su futuro fuera del deporte. A partir de ese punto, comenzó a construir un camino completamente distinto al que había imaginado en sus inicios.

Surgido de las divisiones inferiores de Talleres , Sarmiento alcanzó uno de los puntos más altos de su carrera al consagrarse campeón de la Copa Conmebol 1999 , un logro histórico para la institución. Luego de ese éxito, inició su experiencia en el exterior.

Su primera escala fue en Bulgaria , donde jugó para el Litex Lovech , aunque no logró adaptarse plenamente. Más tarde, continuó su recorrido en Grecia , defendiendo los colores de Larissa y Atromitos . También tuvo un paso por Inglaterra , donde integró el plantel del Southampton .

Sin embargo, sus vivencias en Europa no alcanzaron las expectativas generadas en sus comienzos. El momento más duro de su carrera llegó en 2011, cuando sufrió una grave lesión mientras jugaba para Unión de Santa Fe. En un choque durante un partido, padeció la fractura de tibia y peroné, una situación que marcó un antes y un después.

Su vida después del retiro

Tras intentar continuar en actividad durante un tiempo, finalmente decidió ponerle fin a su carrera profesional. Paralelamente, comenzó a desarrollar una actividad que ya le interesaba desde joven. Durante sus últimos meses como futbolista, empezó a incursionar en la carpintería.

Lo que en un principio era un pasatiempo se transformó con el tiempo en su principal fuente de trabajo. Hoy, instalado en Córdoba, se dedica de lleno a la fabricación de muebles. Su emprendimiento creció y logró consolidarse, permitiéndole construir una nueva vida fuera del fútbol.

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Además, mantiene un vínculo ocasional con el deporte, jugando de manera recreativa y evaluando la posibilidad de trabajar en la formación de jóvenes como entrenador.