Uno de los goleadores del futbol argentino que se retiró y hoy dedica su vida a una pizzería

Al retirarse, tomó un curioso camino. Luego de una existosa carrera que lo llevó incluso a jugar en una selección, ahora cambio los goles por pedidos gastronómicos.

La historia de Matías Vuoso muestra cómo un futbolista puede reinventarse después de su carrera profesional. Luego de años de protagonismo en distintas ligas, decidió alejarse del alto rendimiento. En la actualidad, su presente está lejos de los estadios y vinculado a una actividad completamente distinta.

Riquelme vs. Macri: a 25 años del nacimiento del símbolo de la rebeldía ante el poder

El retiro del fútbol representa un fuerte cambio para quienes dedicaron gran parte de su vida a la competencia. La exposición, la exigencia física y la rutina diaria se transforman fuertemente. En muchos casos, los exjugadores se inclinan por seguir ligados al deporte. En otros, buscan nuevos caminos que los desafían en ámbitos diferentes.

Dentro de ese contexto, el caso de Matías Vuoso resulta llamativo por el giro que dio luego de colgar los botines. Al finalizar su carrera extensa, eligió explorar una actividad fuera del fútbol profesional .

Nacido en Mar del Plata el 3 de noviembre de 1981, Matías Vuoso inició su carrera en Banfield de su ciudad antes de dar el salto a Independiente , donde debutó en primera división en el año 2000. Su perfil goleador lo ubicó como una de las apariciones más llamativas del fútbol argentino en ese momento.

En 2002 tuvo la oportunidad de incorporarse al Manchester City , aunque su experiencia en la Premier League no se desarrolló como se esperaba, ya que no llegó a disputar partidos oficiales. A partir de ese momento, su carrera tomó otro rumbo al trasladarse a México, donde encontró su mejor versión.

En Santos Laguna se consolidó como delantero, destacándose como uno de los máximos goleadores en los torneos Clausura y Apertura 2005. Luego tuvo pasos por clubes como América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos, alcanzando un total de 571 partidos y 188 goles a lo largo de su carrera.

Además, fue convocado a la selección mexicana, debutando en 2008 frente a Jamaica. En las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 marcó un gol clave ante Canadá, y años más tarde participó en la Copa América 2015, donde también tuvo protagonismo ofensivo.

Matías Vuoso Redes sociales

Su vida después del retiro

Luego de retirarse en 2017, Vuoso continuó vinculado al deporte con una experiencia en el showbol, integrando el Barracudas F.C en la Major Arena Soccer League. Pese a eso, con el tiempo decidió alejarse de ese ámbito para iniciar una nueva actividad.

El exdelantero comenzó a trabajar en una pizzería en México llamada Emilianos Pizzas y Ensaladas, donde incluso recibió un reconocimiento por su desempeño. Desde el propio local destacaron su compromiso: “Por su puntualidad, por su esmero, dedicación y atención a los clientes, le damos el ‘Premio al empleado del mes’ a nuestro capitán, el Toro, Vicente Matías Vuoso… Emilianos Pizzas el lugar de los verdaderos guerreros de corazón, no olviden compartir”.