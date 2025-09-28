De las lecciones dolorosas al combustible para la revancha

A pesar de la derrota frente a Sudáfrica en Durban, Los Pumas demostraron un nivel sobresaliente en el Rugby Championship, jugando de igual a igual con los campeones del mundo y dejando en evidencia un equipo ofensivo, agresivo y lleno de potencial de cara a Twickenham.

El Rugby Championship se está despidiendo a lo grande, con partidos frenéticos, favoritismos que se desdibujan velozmente y con episodios excepcionales que escapan de la lógica sin pudor. Hasta la cuarta fecha, los cuatro participantes habían ganado dos y perdido dos, una rareza para una competencia que casi siempre tuvo a los A ll Blacks como firmes candidatos desde su lanzamiento en 2012.

Ya hablaremos sobre el futuro de esta competencia que reúne a los seleccionados del Sur, pero lo concreto es que estamos viviendo un torneo fabuloso e imprevisible...

Ese manto de hechos asombrosos se vivió en el caótico primer tiempo entre Sudáfrica y Los Pumas , con un equipo argentino que jugó palo y palo con los campeones del mundo, bancó con entereza el rigor físico de los gigantes sudafricanos, atacó con insistencia y voracidad y lo obligó a cometer penales a los dueños de casa...

Incluso los Pumas pudieron irse arriba al entretiempo producto de la puntería de Santiago Carreras y de un try insólito del fenomenal Chocobares , quien aprovecho un desliz inimaginable de Kolbe (sin querer le entregó mansamente la pelota para que facture el de Rufino).

Sin embargo, fue Sudáfrica el que arribó al descanso arriba porque a pesar de tener un jugador out por amonestación (Marx) expuso como figura descomunal del partido a un joven de nombre medio extravagante pero de talento monumental... me refiero a Sacha Feinberg Mngomezulu. El 10 sudafricano hizo arte en cada intervención, esquivo hasta el viento, rompió la defensa argentina cada vez que lo propuso, hizo tres tries fantásticos, dejó de cara al try a compañeros con su exquisita pegada con diestra o zurda y además superó el récord de puntos en un partido: 37 tantos.

image

Chapeau para semejante demostración individual, pero además también ponderar el efecto contagio que ejerció sobre sus compañeros porque si bien el primer tiempo fue sinónimo de asperezas y paridad, en la segunda mitad apareció la demolición sudafricana, ante un equipo argentino que por primera vez en el torneo quedó sin contest, sin vías para conseguir pelotas en las formaciones y sometido a un dominio impiadoso

Para colmo, en un ratito los Pumas perdieron a dos de sus figuras por lesión. Primero Albornoz (quien justo volvió tras superar una lesión y marcó un try) y luego García tuvieron que abandonar el terreno lastimados y, salvo un milagro, se pierden la última fecha en Twickwnham... ese fue el costo adicionalmente grave de una derrota lapidaria que no se relaciona con el muy buen rendimiento de los Pumas en el certamen...

Pasajeros del último tren a Londres (los argentinos serán locales allí por enormes ventajas económicas que implica hacerlo en esa sede), los Pumas tratarán de asimilar este golpazo frente a los Springboks, rearmar la tropa y tratar de recuperar algunas virtudes que los llevaron a semejante suceso de jugar de igual a igual frente a estos adversarios.

Para pretender llevar adelante el estilo de agresividad ofensiva/defensiva y movimiento con circulación permanente de hombres y opciones, los argentinos deberán ser mucho más consistentes en las bases del juego, en scrums, lines y salidas, justamente aspectos deficitarios de este sábado en Durban.

Queda este último paso frente al mismo adversario y veremos qué sucede en la catedral del rugby. Mientras esperamos el desenlace hay ideas que no se modifican a pesar de la goleada en contra... estamos en presencia de uno de los mejores equipos de los Pumas de la historia, por momentos da placer verlos correr y jugar, siempre pensando en el ingol de enfrente. Pero para poder respaldar esas pretenciones se necesita la pelota y Sudáfrica supo cómo conquistar tantos los duelos terrestres como los pleitos aéreos. Se verá si el sábado próximo esas lecciones dolorosas de Durban se transforman en combustible para ver a unos Pumas fieles con el rugby entusiasmante que supieron generar en el torneo...