San Lorenzo le regaló una victoria a su gente: derrotó 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores

El Ciclón fue claro y efectivo y se llevó un triunfazo en el Nuevo Gasómetro, con goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello en medio de su crisis institucional. Así, se acomodó en los puestos de clasificación de la Zona B.

El capitán Gastón Hernández grita con alma y vida su gol.

San Lorenzo derrotó a Godoy Cruz, en el estadio Nuevo Gasómetro, en el Bajo Flores, por la 10ª fecha de la Zona B del Torneo Clausura y se acomodó en su grupo. Con goles de Gastón Hernández y Alexis Cuello, el Ciclón vive un oasis futbolístico en medio de una crisis institucional sin precedentes y da pelea en el campeonato local.

En San Lorenzo renunciaron 13 dirigentes de manera masiva y San Lorenzo quedó en acefalía 
San Lorenzo en crisis: cómo sigue el club tras quedar acéfalo

El conjunto de Damián Ayude demostró que con material del club y con presupuesto cero para traer refuerzos, se puede formar un buen equipo y despegarse de una acefalía que golpea a la institución. Sin fecha para una nueva Asamblea de Representantes Extraordinaria, que parecía destrabar la situación para llamar a elecciones, una medida cautelar interpuesta por el expresidente Marcelo Moretti volvió a agudizar la crisis en Boedo.

A pesar de esa delicada situación, los pibes de San Lorenzo salieron a la cancha y le ganaron bien al Tomba de Mendoza. En un primer tiempo aburrido, el local sacudió la modorra con el gol de su capitán, Gastón Hernández (cumplió 100 partidos con el club), quien empujó la pelota a la red tras un remate de cabeza del colombiano Jhohan Romaña.

El Cuervo pegó nuevamente en el inicio del segundo tiempo, tras una falta tonta del jugador de Godoy Cruz Nicolás Fernández sobre Ezequiel Pocho Cerutti en el área: el delantero Alexis Cuello no perdonó y convirtió desde los doce pasos. Así, sin una respuesta de la visita, San Lorenzo le regaló una alegría a su gente en medio de tanta mala noticia.

alexis cuello
Alexis Cuello ya grita su gol, tras convertir de penal.

De esta manera, el Ciclón se ubicó cuarto con 16 puntos en la Zona B, mientras que Godoy Cruz se encuentra antepenúltimo en su grupo con 8 unidades y no encuentra el rumbo. En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Lanús el sábado 4 de octubre a las 21.15. Por otro lado, el Tomba recibirá a Independiente el domingo 6 a las 14.30.

Mirá el resumen del triunfo de San Lorenzo frente a Godoy Cruz

