Salió campeón del fútbol argentino y ahora es dueño de cabañas de montaña

Juan Carlos Falcón supo lo que era levantar un título en la máxima categoría del fútbol argentino, pero hoy su vida transcurre lejos de las canchas. Instalado en Mendoza, eligió un rumbo distinto y se dedica a la gestión de un complejo turístico rodeado de naturaleza. Su historia permite conocer la posibilidad de concretar un cambio profundo de prioridades después de años de estar en la élite del fútbol profesional.

El exmediocampista central, recordado por su paso por Vélez y Racing , encontró en la tranquilidad de Potrerillos un nuevo punto de partida. En plena cordillera, construyó sus propias cabañas junto a su familia y volcó su esfuerzo en un proyecto que combina hospitalidad con calidad de vida.

Con un perfil reservado y alejado del ruido mediático, Falcón disfruta de la montaña y del contacto directo con los turistas. El contraste entre la intensidad del fútbol de elite y la calma de su actual emprendimiento marca un giro notable en su recorrido personal. Esa transformación lo llevó a valorar la libertad de elegir sus tiempos y vivir en armonía con el entorno.

La carrera de Juan Carlos Falcón

Los primeros pasos de Falcón se dieron en General Villegas, su ciudad natal, donde jugaba en el club Eclipse antes de llegar a Vélez Sarsfield en 1996. Fue Carlos Bianchi quien lo integró al plantel profesional y, bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, debutó en Primera División en 1998. Ese mismo año formó parte del equipo que se consagró campeón, lo que marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a distintos clubes de Argentina y del exterior.

El mediocampista se destacó por su despliegue y capacidad de recuperación. Luego de su experiencia en Vélez, continuó en el fútbol mexicano antes de llegar a Racing, donde convirtió su primer gol en la máxima categoría en un clásico frente a Independiente en 2005. Su recorrido incluyó pasos por Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Godoy Cruz y una última etapa en Douglas Haig, donde decidió retirarse en 2014.

Falcon Redes sociales

Con más de 16 años de carrera y más de una década en la élite, Juan Carlos Falcón encontró en las cabañas de Potrerillos el escenario perfecto para continuar trabajando, aunque desde un lugar completamente diferente. El exfutbolista asegura que priorizar la calidad de vida fue la clave para dar ese giro que lo mantiene activo y conectado a este entorno.