Rosario Central goleó a Gimnasia LP por 3-0: el pedido de disculpas de Di María a los hinchas del Lobo

El Fideo fue la figura del triunfo del Canalla, con una asistencia y un golazo, por la 10ª fecha del Torneo Clausura y pidió perdón: "No se merecían que les festeje el gol", expresó.

El gesto de Di María con los hinchas de Gimnasia LP.

El gesto de Di María con los hinchas de Gimnasia LP.

Rosario Central venció por 3-0 a Gimnasia, en La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura y volvió al triunfo con un Ángel Di María intratable, que metió una asistencia y un golazo. El Canalla arrancó ganando desde el vestuario, con tanto de Alejo Véliz y, luego, lo liquidó sobre el final con conquistas de Enzo Giménez y Fideo.

Ángel Di María convirtió para Rosario Central contra Boca.
Video: el golazo olímpico de Ángel Di María para Rosario Central contra Boca

Tras el triunfo, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, aclaró un particular gesto que tuvo con los hinchas del Lobo, tras convertir su quinto gol desde que retornó al club de sus amores, Rosario Central. Antes que me hagas otra pregunta, quiero agradecer a la gente. La verdad que el cariño es impresionante. Después del gol, y todo, no tengo palabras de agradecimiento para la gente de Gimnasia y les deseo lo mejor”, comenzó el capitán.

Al minuto 40 del segundo tiempo, el exjugador del Benfica tomó la pelota dentro del área, amagó a rematar, enganchó hacia adentro y remató ante la salida del arquero Nelson Insfrán en un golazo del mejor Di María."Veníamos haciendo bien las cosas y manejando bien los partidos, nos faltaba el gol y hoy se dio, jugamos muy bien en el primer tiempo, el fútbol argentino es difícil y la victoria es importante", expresó tras el triunfo.

Además, reconoció que fue un pedido de disculpas: “Sí... Más que nada por la gente. Desde que llegamos al estadio, a La Plata, la gente fue impresionante conmigo. El cariño, ya en el hotel, acá cuando llegué al estadio, en el calentamiento, durante el partido. La verdad que no tengo palabras. Haber hecho el gol no merecía que lo festejo, ni festejar, ni nada. Pedí perdón por el gol”.

di maria perdon
Ángel Di María convirtió su quinto gol desde que retornó al club de sus amores, Rosario Central.

Ángel Di María convirtió su quinto gol desde que retornó al club de sus amores, Rosario Central.

Mirá el resumen de la goleada de Rosario Central sobre Gimnasia LP

