Los Pumas vs Sudáfrica, por el Rugby Championship 2025: hora, formaciones y TV Los dirigidos por Felipe Contepomi disputarán la quinta fecha ante los campeones del mundo, con el objetivo de seguir en la carrera por el título. Por







Los Pumas van por la épica en Sudáfrica

Los Pumas afrontarán este sábado un desafío mayúsculo en el Rugby Championship cuando se midan con Sudáfrica en Kings Park, Durban. El encuentro comenzará a las 12.10 y constituirá una verdadera prueba de carácter para el equipo, que llega con confianza tras la victoria sobre los Wallabies de la semana pasada.

Pensando en este choque de alto voltaje, el entrenador argentino introdujo tres variantes en el XV inicial, todas entre los forwards. Pablo Matera regresa a la tercera línea, mientras que Lucas Paulos y Franco Molina ocuparán la segunda línea en lugar de Pedro Rubiolo y Guido Petti. Se va a mantener la dupla de medios con Gonzalo García y Santiago Carreras, este último consolidado como el máximo anotador del certamen.

Enfrente estará un seleccionado sudafricano que recupera piezas de enorme jerarquía para esta jornada. Damian de Allende y Eben Etzebeth vuelven al equipo titula, mientras que Boan Venter reemplazará a Ox Nche.

Marcos Kremer Los Pumas rugby argentina El gigante Marcos Kremer, una de las figuras de Los Pumas. Instagram @kremermarcos

En la antesala, el capitán Siya Kolisi describió el duelo como una “semifinal anticipada” del torneo, lo que grafica la paridad que domina la competencia: cada punto puede ser determinante en la lucha por el título.

Con el envión anímico de su último triunfo y un plantel decidido a seguir escribiendo historia, Los Pumas intentarán dar otro golpe ante una potencia mundial para mantenerse en la conversación grande del Rugby Championship. Horario y dónde ver Los Pumas vs Sudáfrica El partido arrancará 12.10 y podrá verse a través de ESPN por Disney + Los Pumas vs Sudáfrica: formaciones Sudáfrica: 1 Boan Venter, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Eben Etzebeth, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi, 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian de Allende, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Damian Willemse. Suplentes: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Boan Venter, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Morne van den Berg, 22 Manie Libbok, 23 Andre Esterhuizen. Los Pumas: 1 Mayco Vivas, 2 Julián Montoya, 3 Joel Sclavi, 4 Franco Molina, 5 Lucas Paulos, 6 Pablo Matera, 7 Marcos Kremer, 8 Joaquín Oviedo, 9 Gonzalo García, 10 Santiago Carreras, 11 Mateo Carreras, 12 Santiago Chocobares, 13 Lucio Cinti, 14 Rodrigo Isgró, 15 Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16 Ignacio Ruiz, 17 Boris Wenger, 18 Francisco Coria Marchetti, 19 Guido Petti, 20 Pedro Rubiolo, 21 Juan Martín González, 22 Simón Benítez Cruz, 23 Tomás Albornoz