De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026 El mediocampista pasó de un arranque con pocas oportunidades a transformarse en una de las piezas clave del equipo en el inicio del campeonato.







Diego Valdés pasó de tener escaso rodaje en 2025 a ser protagonista en el Apertura.

El chileno dio dos asistencias en el triunfo ante Boca.

En su primer semestre había jugado apenas 10 partidos y marcado un gol.

El cuerpo técnico volvió a confiar en él tras superar lesiones. De casi no tener minutos en el semestre pasado a convertirse en una de las figuras del Torneo Apertura 2026, Diego Valdés atraviesa un presente totalmente distinto en Vélez y se consolidó como una de las piezas más influyentes del equipo.

El mediocampista chileno había llegado al club a mediados de 2025 con expectativas altas, pero una serie de lesiones y la falta de continuidad lo dejaron con pocos partidos disputados y un rendimiento irregular durante sus primeros meses en Liniers.

Sin embargo, el arranque de la nueva temporada cambió el panorama: con mayor ritmo competitivo y confianza del cuerpo técnico, el futbolista empezó a sumar titularidades y a recuperar el nivel que lo había destacado en su paso por el fútbol mexicano.

El presente de Diego Valdez en Vélez Valdés tuvo su actuación más determinante en el triunfo ante Boca, donde fue el gran asistidor del encuentro. En el segundo tiempo, entregó dos pases de gol en apenas dos minutos para que Matías Pellegrini marcara el doblete que selló el resultado.

La jugada que abrió el marcador llegó a los 18 minutos de la segunda mitad, cuando el chileno envió un centro preciso para la definición de su compañero. Apenas instantes después, volvió a aparecer con un pase filtrado que dejó a Pellegrini frente al arco para el segundo tanto.

Embed Más allá de las asistencias, el mediocampista también tuvo una acción individual clara para convertir, lo que reflejó su protagonismo en el desarrollo del partido y su incidencia en el circuito ofensivo del equipo. El rendimiento ante Boca marcó su primer gran partido desde su llegada a Vélez, aunque venía mostrando buenos rendimientos en las tres fechas previas, sobre todo ante Independiente. Durante el semestre anterior, las lesiones le habían impedido sumar continuidad, lo que explica su escaso rodaje inicial con apenas 10 encuentros disputados y un gol convertido.